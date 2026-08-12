Florida'da bir ev yangınından sonra bulunan yaklaşık 10 kilogramlık metal küre, 1974 yılında kısa sürede ülkenin en çok konuşulan gizemlerinden birine dönüştü. Ailenin iddiasına göre küre kendi kendine hareket ediyor, gitar müziğine tepki veriyor ve yuvarlandığında yön değiştiriyordu.

Üstelik nesne o kadar sıra dışı görünüyordu ki ABD Donanması tarafından incelemeye alındı. Yapılan testlerde kürenin patlayıcı olmadığı ve insan yapımı olduğu belirlendi ancak ilk aşamada nesnenin kaynağı kamuoyuna açıklanmadı.

Bu belirsizlik, kürenin yıllarca UFO meraklılarının ilgisini çekmesine neden oldu. Fakat hikâyenin en ilginç kısmı, gizem büyüdükten sonra ortaya çıktı.

Yangından sonra bahçede bulundu

Mart 1974'te Betz ailesi, Florida'daki Fort George Adası'nda bulunan mülklerinde çıkan yangının ardından çevrede inceleme yapıyordu.

Yangından zarar görmeyen bir metal küre dikkatlerini çekti.

Yaklaşık 20 santimetre çapındaki küre 10 kilogram ağırlığındaydı. Üstelik parlak yüzeyinde pas veya yangından kaynaklanan belirgin bir iz bulunmuyordu.

Aile başlangıçta bunun eski dönemlerden kalmış bir top mermisi olabileceğini düşündü,ancak kürenin özellikleri bu ihtimalle uyuşmuyordu.

Nesnenin modern bir metalden yapılmış olması, onu tarihi bir savaş kalıntısı olma ihtimalinden uzaklaştırıyordu.

Asıl tuhaflık ise küre eve götürüldükten sonra başladı.

Küre kendi kendine hareket mi ediyordu?

Betz ailesinin anlattığına göre küre, evin zemininde beklenmedik şekilde hareket ediyordu.

Terry Betz gitar çalarken nesnenin düşük frekanslı bir titreşim çıkardığı ve müziğe tepki verdiği iddia edildi. Ailenin köpeğinin de bu sesten rahatsız olduğu ve küreye karşı huzursuz davrandığı aktarıldı.

Daha da dikkat çekici olan ise kürenin yuvarlandıktan sonra yön değiştirdiği iddiasıydı.

Aile, küreyi birbirlerine doğru yuvarladıklarında nesnenin yolunun ortasında yön değiştirerek geri döndüğünü söyledi.

Bu olayların basında yer almasıyla Betz küresi kısa sürede ulusal bir meraka dönüştü.

ABD Donanması küreyi incelemeye aldı

Haberlerin yayılması üzerine nesne farklı uzmanların da ilgisini çekti.

Küre daha sonra Jacksonville Deniz Hava Üssü'nde ABD Donanması tarafından incelendi.

İlk röntgen denemelerinde cihazın çelik yüzeyi yeterince güçlü şekilde görüntüleyemediği bildirildi. Daha sonraki incelemelerde ise kürenin iç yapısı araştırıldı.

Donanmanın açıklaması, gizemi tamamen ortadan kaldırmak yerine yeni sorular doğurdu.

Kürenin patlayıcı olmadığı, tehlike oluşturmadığı ve insan yapımı bir nesne olduğu belirtildi, nesnenin nereden geldiği ve kimin tarafından üretildiği konusunda kamuoyuna net bir açıklama yapılmadı.

Bu noktadan sonra Betz küresi yalnızca garip bir nesne olmaktan çıktı.

UFO meraklıları, nesnenin dünya dışı bir teknoloji olabileceğini tartışmaya başladı.

Gizem neden bu kadar büyüdü?

1970'ler, UFO hikâyelerinin ve açıklanamayan olayların geniş kitlelerin ilgisini çektiği bir dönemdi.

Betz küresi de bu atmosfer için neredeyse kusursuz bir hikâyeye sahipti: Yangından sonra ortaya çıkan gizemli bir nesne, kendi kendine hareket ettiği iddiası, müziğe verdiği tepki ve ardından gelen askeri inceleme...

Üstelik resmi açıklamanın kürenin kaynağı konusunda net olmaması, spekülasyonların daha da büyümesine zemin hazırladı.

Ancak yıllar içinde hikâyenin çok daha sıradan bir açıklaması ortaya çıktı.

Kürenin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Küreyi haberlerden gören Jacksonville'deki bir ekipman tedarik şirketinin yöneticisi Robert Edwards, nesneyi tanıdığını söyledi.

Edwards'ın şirketi Bell & Howell tarafından üretilen paslanmaz çelik toplar stokluyordu. Bu topların boyutlarının ve ağırlıklarının Betz ailesinin bulduğu nesneyle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Kürenin yaklaşık 20 santimetrelik çapı ve 10 kilogramlık ağırlığı da bu açıklamayla uyum gösteriyordu.

Yani yıllarca “nereden geldiği bilinmeyen gizemli küre” olarak anlatılan nesnenin, aslında endüstriyel amaçlarla kullanılan standart bir çelik top olma ihtimali oldukça güçlendi.

Peki neden kendi kendine hareket ediyordu?

Hikâyenin en gizemli bölümlerinden biri olan hareket meselesinin de daha basit bir açıklaması olabilir.

Kürenin neredeyse kusursuz şekilde yuvarlak olması, ağırlığının dengeli dağılması ve evin zemininin düz olmaması, nesnenin küçük eğimlerde bile hareket etmesine neden olabilir.

Bu durumda kürenin yön değiştirmesi için manyetik veya olağanüstü bir mekanizmaya ihtiyaç olmayabilir.

Müziğe tepki verdiği iddiası da benzer şekilde çevresel titreşimlerle açıklanabilir.

Gizem çözüldü mü?

Betz küresinin hikâyesi bugün hâlâ “açıklanamayan nesneler” listelerinde yer alıyor.

Eldeki bilgiler, nesnenin dünya dışı bir teknoloji olduğuna dair bir kanıt sunmuyor. Aksine, boyutları, ağırlığı ve paslanmaz çelik yapısı onu insan üretimi bir endüstriyel küre olarak değerlendirmeyi çok daha makul hale getiriyor.

Bu nedenle Betz küresinin asıl gizemi belki de kürenin ne olduğu değil.

Sıradan bir nesnenin, birkaç sıra dışı gözlem ve eksik açıklama nedeniyle nasıl yıllarca çözülemeyen bir gizeme dönüşebildiği.

1974'te bir ailenin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 kilogramlık metal küre, böylece yalnızca bir nesne olmaktan çıktı; UFO çağının en çok konuşulan gizemlerinden birinin merkezine yerleşti.