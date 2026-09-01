Soygun 27 Ağustos sabahı saat 05.20 sıralarında gerçekleşti. Müzenin alarmının devreye girmesinden yaklaşık dört dakika sonra güvenlik güçleri olay yerine ulaştığında hırsızlar çoktan kaçmıştı. İlk bulgular, soygunun önceden planlandığını ve profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor.

SAHTE ALARMLA DİKKATLERİ BAŞKA YERE ÇEKTİLER

Soygundan dakikalar önce müzeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki belediye spor kompleksinin alarmı devreye girdi. Saat 05.16'da gelen bu alarm üzerine güvenlik güçleri bölgeye yöneldi. Dört dakika sonra ise müzenin alarmı çalmaya başladı. Yetkililer, ilk alarmın hırsızlar tarafından dikkat dağıtmak amacıyla bilinçli olarak devreye sokulmuş olabileceğini araştırıyor.

Hırsızlar önce müzenin ana girişinden içeri girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ardından binanın yan tarafındaki pencerelerden birini kullanarak içeri girdi. Müzenin hazine bölümünde hareket, ısı ve sarsıntı sensörlerinin yanı sıra güvenlik kameraları ve güçlendirilmiş vitrinler bulunmasına rağmen soygun engellenemedi.

3 BİN YILLIK HAZİNENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ALDILAR

Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen Villena Hazinesi, Avrupa'daki en önemli tarih öncesi metal işçiliği koleksiyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Eserlerin büyük bölümü altından yapılırken koleksiyonda bilezikler, kaseler, kaplar ve çeşitli süs eşyaları bulunuyor. Hazinenin toplam ağırlığı yaklaşık 10 kilograma ulaşıyor.

Soyguncular koleksiyonun büyük bölümünü götürdü. İlk açıklamalarda müzede yalnızca birkaç parçanın kaldığı bildirildi. Çalınan eserlerin yalnızca içerdiği değerli metaller açısından 1,5 milyon euroyu aşabileceği belirtilirken, tarihi ve arkeolojik değerlerinin parayla ölçülemeyeceği vurgulanıyor.

Villena Hazinesi 1963 yılında arkeolog José María Soler tarafından bölgede kurumuş bir dere yatağında, toprağa gömülmüş bir kabın içinde bulunmuştu. 3 bin yıldan fazla süre toprağın altında kalan eserlerin, müzeye girdikten sonra yalnızca dört dakikada ortadan kaybolması soygunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

İspanyol güvenlik güçleri, kamera görüntüleri ve olay yerindeki deliller üzerinden şüphelilerin izini sürüyor. İlk incelemelerde birden fazla kişinin ve kaçış sırasında birden fazla aracın kullanıldığı belirlendi. Eserlerin bulunması ve ülke dışına çıkarılmasının önlenmesi için soruşturma sürüyor.