Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişiden birinin, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Sudem Çakmak olduğu açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi olan Çakmak’ın, eğitimine devam etmek üzere Antalya’ya gittiği bildirildi.
Kazada ölen diğer yolculardan Erdi Demirsoy’un (35) Bilecik’in Söğüt ilçesinden eşi Burcu Demirsoy ile birlikte araç satın almak için Antalya’ya gittiği, Eskişehirli Aslı Çevik’in (47) ise Manavgat’taki bir otelde eğlence müdürü olarak çalıştığı açıklandı.
CENAZELER TESLİM EDİLİYOR
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı. Erdi Demirsoy’un yarın Söğüt’te, Aslı Çevik’in ise Eskişehir’de defnedileceği öğrenildi. Sudem Çakmak’ın cenazesinin de ailesine teslim edilmesi bekleniyor.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
10 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili olarak jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor. Otobüsün şarampole devrilme nedenine ilişkin teknik inceleme raporu bekleniyor