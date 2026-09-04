İsa Aras Mersinli’nin 15 Nisan’da babası Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep kılıç (11) hayatını kaybederken, 15 öğrenci de yaralandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli ise silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirildi. İsa Aras Mersinli’nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli ile ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı.

AİLELER BAŞSAĞLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşma, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Mersinli savunmasına, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Mersinli'nin bu sözleri salondaki aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler, "Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz" dedi.

‘SİLAHLARIMI ÇALDIĞI İÇİN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM’

Uğur Mersinli, savunmasının devamında suçlamaları reddederek, "Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve İsa Aras Mersinli'ye dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır. Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebepleri, rehberlik öğretmenin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı? İsa Aras Mersinli'nin saldırgan tavırları olduğuna dair bir tanık beyanı yoktur" dedi.

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması devam ediyor.