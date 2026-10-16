Adana’da nar hasadının ardından ürününü satışa çıkaran bir üretici, 80 ton narı toplam 1 milyon liraya sattı. Kilogram başına 10 liraya denk gelen satış fiyatı, üreticinin emeğinin karşılığını alıp alamadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Üretici, narı bu fiyattan satmasına rağmen üretim sürecinde yaptığı harcamaları karşılayamadığını ifade etti. Gübre, sulama, ilaçlama, işçilik, hasat ve nakliye gibi giderler hesaba katıldığında, elde edilen gelirin masrafları karşılamaya yetmediğini belirten üretici, ürünü zararına elden çıkardığını dile getirdi.

ÜRETİCİ 10 LİRAYA SATIYOR, TÜKETİCİ 90 LİRAYA ALIYOR

Tarlada kilogramı 10 liradan satılan narın market ve pazarlardaki fiyatının 90 liraya kadar yükselmesi dikkat çekti. Üreticinin ürününü düşük fiyattan satmak zorunda kalması, tüketicinin ise aynı ürünü çok daha yüksek fiyatlarla satın alması, tarla ile tezgâh arasındaki fiyat farkını yeniden tartışmaya açtı.

Üreticinin satışından elde ettiği 1 milyon liralık gelir, 80 tonluk ürünün yetiştirilmesi için yapılan harcamalarla birlikte değerlendirildiğinde, kilogram başına düşen tutarın üretim maliyetlerini karşılamadığı belirtiliyor.

EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMADI

Aylar süren bakım ve üretim sürecinin ardından hasat edilen narın zararına satılması, tarımsal üretimde yaşanan ekonomik sıkıntıları da gündeme getirdi. Üretici, ürününü elinde tutarak daha yüksek fiyata satmayı beklemenin de her zaman mümkün olmadığını belirtirken, satıştan elde edilen paranın üretim sürecindeki giderleri karşılamaya yetmediğine dikkat çekti.