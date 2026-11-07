Türkiye'de yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik talepler TBMM gündeminde yer almaya devam ediyor. Son aylarda Meclis'e sunulan kanun teklifleriyle pilotlardan doktorlara, eczacılardan mühendislere kadar birçok meslek grubunun hususi damgalı pasaport alabilmesi gündeme geldi. Tekliflerde bazı meslekler için 5, bazıları için 10 ve 15 yıllık çalışma şartı öngörülüyor.

PİLOTLARA 5 YIL UÇUŞ ŞARTI

Yeşil pasaport kapsamına alınması istenen meslek gruplarından biri de pilotlar oldu. TBMM'ye sunulan teklifte, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere yeşil pasaport verilmesi önerildi.

DOKTOR VE ECZACILARA 15 YIL ŞARTI

Sağlık alanında çalışan meslek grupları için de yeni düzenleme talepleri bulunuyor. 13 Ekim 2026'da TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yeşil pasaport alabilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde özel sektörde çalışan ve gerekli kıdem şartını karşılayan sağlık çalışanları da kapsamdan yararlanabilecek.

MÜHENDİS VE MİMARLAR DA LİSTEDE

Yeşil pasaport bekleyen meslek grupları arasında mühendisler ve mimarlar da bulunuyor. TBMM'ye sunulan tekliflerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensupları için 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartları gündeme geldi.

MUHTARLAR VE MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN DE TEKLİF VAR

16 Eylül 2026'da Meclis Başkanlığı'na sunulan bir başka kanun teklifi ise muhtarları ve mali müşavirleri de kapsıyor. Teklifte köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra yeminli mali müşavirler ile en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlerin yeşil pasaport alabilmesi öngörülüyor.

Aynı düzenlemede en az 15 yıllık mesleki deneyime sahip serbest eczacılar, serbest çalışan doktorlar, mühendisler ve mimarlar da yer alıyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE BEKLİYOR

Öğretmenler için de yeşil pasaport düzenlemesi gündemde. TBMM'ye sunulan ayrı bir kanun teklifinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde özel okul öğretmenleri de yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

HENÜZ YASALAŞMIŞ BİR DÜZENLEME YOK

Pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mimarlar, muhtarlar, mali müşavirler ve özel okul öğretmenlerini ilgilendiren düzenlemeler henüz yürürlüğe girmedi. Kanun tekliflerinin yasalaşması için TBMM'deki komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.