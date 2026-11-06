oba ve kalorifer kazanlarında kullanılan yakıtın önemli bir bölümü bacadan çıkan sıcak havayla birlikte boşa gidiyor. Sırbistan'ın Ivanjica kentinde yaşayan 74 yaşındaki Miroljub Petrović, bu ısı kaybını önlemek için dikkat çeken bir sistem geliştirdi.

Petrović, yalnızca 10 metrekarelik mütevazı atölyesinde tasarladığı icada "Sırp Kazanı" adını verdi. Geliştirdiği sistem, ısıtma cihazlarının bacasından dışarı atılan sıcaklığı yeniden kullanmayı amaçlıyor.

BACADAN ÇIKAN ISIYI YENİDEN KULLANIYOR

Petrović'in geliştirdiği sistem, mevcut kalorifer kazanlarına eklenebilecek şekilde tasarlandı. Temel çalışma prensibi ise bacadan dışarı çıkan sıcaklığı değerlendirmek.

Sistemde yaklaşık 15 metre uzunluğunda boru bulunuyor. Bu boruların içinden soğuk su geçiyor. Bacadan yükselen sıcaklık, boruları ısıtarak suyun sıcaklığını artırıyor.

Böylece normal şartlarda dışarı atılacak ısı enerjisi yeniden kullanılabiliyor. Elde edilen sıcak suyla banyonun ısıtılması veya evdeki farklı ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

MALZEMELERİNİ HURDACIDAN TOPLADI

Petrović, icadını geliştirirken pahalı malzemeler kullanmak yerine çevresindeki imkanlardan yararlandı. Sistemin üretiminde kullandığı malzemeleri komşusunun hurdalığından temin etti.

Geliştiricinin aktardığına göre, bir evde üretilen ısı enerjisinin yaklaşık yüzde 60'ı kaybolurken yalnızca yüzde 40'ı kullanılabiliyor. "Sırp Kazanı" ise bu kaybı azaltarak mevcut enerjiden daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

Sistemin bir diğer özelliği de çevreye katkı sağlaması. Bacadan atılan enerjinin daha verimli kullanılmasıyla yakıt tüketiminin ve hava kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

6 YILDIR ÜRETİME GEÇMESİNİ BEKLİYOR

Miroljub Petrović, geliştirdiği sistemin patentini yaklaşık 6 yıl önce Sırbistan Fikri Mülkiyet Enstitüsü'nde tescil ettirdi. Ancak aradan geçen zamana rağmen icadını seri üretime taşıyacak bir yatırımcı bulamadı.

Petrović, sistemin daha fazla evde kullanılmasını istiyor. Bunun için patentini satın alacak ve üretimini üstlenecek bir girişimcinin desteğini bekliyor.

74 yaşındaki mucit, geliştirdiği sistemin yaygınlaşması halinde evlerdeki ısı kaybının azaltılabileceğini ve enerji tasarrufuna katkı sağlanabileceğini düşünüyor.