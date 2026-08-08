Bazı firmalar ekonomik krize girince peş peşe konkordato ilan ederken, piyasaya olan 10 milyar liralık borç da esnafı vurdu.

DOMİNO ETKİSİ

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, üretici ve esnafın elinde çekle dolaştığını belirtti ve “Bir firma konkordato ilan edince o çeki elinde tutan yüzlerce insan mağdur oluyor, konkordato alan firma ödeme yapmazken diğerleri borcunu ödemeye devam ediyor” dedi.

Piyasada konkordatoların domino etkisi oluşturduğunu yüzlerce kişinin mağduriyet yaşadığını aktaran Kaya, şöyle devam etti: “Piyasada dolaşan çekler, komisyoncunun, çiftçinin, fidecinin, tohumcunun, gübrecinin, galericinin, nakliyecinin ve birçok esnafın elinde dolaşıyor. Konkordato, gerçekten zor durumda kalan işletmeleri ayağa kaldırmak için var. Bu konudaki yasal düzenlemeler yeniden ele alınmalı, konkordato ilanı daha sıkı hale getirilmeli” dedi.

Aykut Kaya, üç aylık verilen sürenin sonunda borçlarını ödemek için somut adım atmayan, iyi niyet göstermeyen firmalara ek süre verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.