AKP’den milletvekili aday adayı olan ve kamudan aldığı milyarlık ihalelerle gündeme gelen Veysel Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı, bir de pot kırdı.

Demirci, taslak metinde yer alan ‘Böyle samimi yaz’ bölümünü silmeyi unuttu. İş insanının ‘Samimi’ mesajı “Samimiyet testini milyarlık ihaleler alarak geçti” yorumlarına neden oldu. Paylaşımını kaldırmayan Demirci’nin sosyal medya hesabının görüntülenmesi 3.4 milyon arttı, Demirci bunu da sosyal medya hesabından paylaştı, kullanıcılara teşekkür etti.

İHALE ALA ALA ÖZEL UÇAK BİLE ALDI

Demirci’nin sahibi olduğu Holding 12 yılda yaklaşık 10 milyar TL’lik devlet ihalesi aldı. Şirket, son olarak Botaş’tan 3 milyar TL’lik ihale almıştı. Ziver Holding’in kamudan aldığı diğer bazı ihaleler şöyle:

- DSİ’nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti, bitiş tarihi 22 Ekim 2025.

- AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 17 mahallelik, 320 milyonluk içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. bölge yapım işi.

- Ziver Holding 2 milyar liralık Bingöl maden rezervlerinin işletilmesi ihalesini de aldı.

- Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi. Ağaç kesimiyle gündem olmuştu.

- Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu.

- Konya Karaman Ayrımı Karayolu.

- Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi.