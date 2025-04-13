İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ramazan Bayramı tatilinin ani bir kararla 9 güne çıkarılmasının 10 milyon hastayı etkilediğini açıkladı.

Çömez, “Plansızca alınan bu kararın faturası ağır oldu. Randevusu iptal edilen hasta sayısı 10 milyon kişi. Kanser hastalarının kemoterapi ve radyoterapi randevuları da var iptal edildi.

Ameliyat, görüntüleme ve tedaviler de ertelendi” dedi ve şöyle devam etti:

“Normal şartlarda 2-3-4 Nisan tarihleri mesai günüydü ve bu günlerde poliklinik, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme, ameliyatlar, kanser hastalarının kemoterapi ve radyoterapi tedavileri planlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi ile bu günler de tatil edildi. Planlanan sağlık hizmetleri de ertelendi. Son anda verilmiş olan kararla tatilin uzatılması, hizmetlerin iptal edilmesi ekonomik maliyetin yanı sıra sağlıkla ilgili riskleri de beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı, bu iptallerin net rakamını, risk ve külfetleri ile ekonomik maliyetini açıklamalı.”