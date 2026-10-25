Türkiye'de sosyal medya platformlarında 15 yaşını doldurmamış çocukların yeni hesap açmasını engelleyen düzenleme, 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlayacak. Mevcut hesaplar ise aynı gün topluca kapatılmayacak; bu hesaplar için yaş doğrulama geçiş süreci işletilecek.

“Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” kapsamında platformlara yaş sınırı ve çocukların güvenliğine yönelik yükümlülükler getiriliyor. Düzenleme, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişimini sınırlandırmayı hedefliyor.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027 TAKVİMİ

Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için gerekli sistemleri devreye alacak. Mevcut hesaplarda doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor. Bu süre içinde yaş doğrulaması yapılmayan hesaplar için söz konusu tarihten sonra kapatma süreci gündeme gelecek.

Yaş doğrulama işlemlerinin turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulamasındaki yaş doğrulama belirteci üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İşlemlerin ücretsiz yapılacağı belirtiliyor.

YAKLAŞIK 10 MİLYON HESABI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Haberde paylaşılan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Toplam aktif sosyal medya hesabı sayısının ise 330 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor.

TÜİK'in dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir grup olarak ele aldığı 6-15 yaş aralığında yaklaşık 12 milyon çocuk bulunuyor. Bu grubun yüzde 66,1'inin, yani yaklaşık 7 milyon 932 bin çocuğun sosyal medya kullandığı hesaplanıyor. Çocukların birden fazla platformdaki hesapları dikkate alındığında yaş doğrulama sürecinin yaklaşık 10 milyon hesabı etkilemesi bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre 6-15 yaş grubunda platformlara ilişkin oranlar ve sayılar şöyle:

Instagram: Yüzde 41,5; yaklaşık 4 milyon 980 bin kullanıcı.

TikTok: Yüzde 26,2; yaklaşık 3 milyon 144 bin kullanıcı.

Facebook: Yüzde 9,5; yaklaşık 1 milyon 140 bin çocuk hesabı.

X: Yüzde 4,9; yaklaşık 588 bin çocuk hesabı.

Bu dört platformdaki toplam aktif hesap sayısının 9 milyon 852 bin olduğu belirtiliyor.

15-18 YAŞ GRUBUNA GÜVENLİK VE GİZLİLİK KURALLARI

Düzenlemede 15-18 yaş aralığındaki kullanıcılar için de yaşlarına uygun güvenlik ve gizlilik kurallarının uygulanması öngörülüyor.

Platformların çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmetler sunması, yaşa uygun güvenlik önlemleri alması ve ebeveynlere çocuklarının dijital faaliyetlerini yönetebilecekleri araçlar sağlaması bekleniyor. Bu araçlarla ebeveynler hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemleri kontrol edebilecek.

“HESABINIZ KAPATILACAK” MESAJLARINA DİKKAT

Siber Güvenlik Başkanlığı, yaş doğrulama sürecini kullanarak kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarında “Hesabınız kapatılacak” veya “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” gibi ifadelerin kullanıldığı bildirildi.

Başkanlığın açıklamasında, dolandırıcılık amacıyla oluşturulan bazı sahte internet sitelerinin erişime engellendiği belirtildi. Vatandaşlardan e-Devlet'e benzeyen adreslere karşı dikkatli olmaları ve resmi olmayan bağlantılar üzerinden işlem yapmamaları istendi.

Uyarılarda, şüpheli bağlantılara tıklanmaması, işlem öncesinde internet adresinin kontrol edilmesi, e-Devlet şifresi ile SMS doğrulama kodlarının kimseyle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Banka ve kredi kartı bilgilerinin sosyal medya üzerinden gönderilmemesi; telefonla yaş doğrulaması bahanesiyle ücret veya finansal bilgi isteyen kişilere itibar edilmemesi istendi.