Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını hiçe sayarak merdiven altı üretim yapan sahtecilere yönelik kapsamlı bir operasyona imza attı.

Yenişehir ilçesinde belirlenen bir iş yeri ve depoda ünlü markaların ambalaj ve etiketleri kopyalanarak sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretildiği bilgisini alan ekipler, adrese baskın düzenledi.

TONLARCA KİMYASAL VE BİNLERCE SAHTE ETİKET BULUNDU

Ekiplerin iş yeri ile depoda gerçekleştirdiği detaylı aramalarda;

750 kilogram sahte toz deterjan,

1.508 litre sıvı temizlik ürünü ve çamaşır yumuşatıcısı,

2 bin litre sahte saç bakım ürünü ve şampuan,

10 bin 300 adet boş ürün şişesi,

20 bin adet sahte marka ürün etiketi ve 8 rulo etiket baskısı,

Üretimde kullanılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 2 ton 370 kilogram kimyasal ham madde ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA: TESİS MÜHÜRLENDİ

Ele geçirilen sahte ürünlerin, kimyasalların, ambalajların ve dolum ekipmanlarının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi. Sağlıksız koşullarda imalathane ve dolum tesisi olarak işletilen iş yeri ile depo, polis ve zabıta ekiplerince tutanak tutularak mühürlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" ve "kamu sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlamalarıyla adli tahkikat başlatıldı.