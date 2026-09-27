EBRU GÜNDEŞ YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Türk müziğinin başarılı isimlerinden Ebru Gündeş, yeni şarkısının klibi için gerçekleştirdiği çekimlerden paylaştığı karelerle yeniden gündeme geldi. 51 yaşındaki sanatçının yeni imajındaki değişim, sosyal medyada takipçilerinin yorumlarına konu oldu.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Gündeş'in görüntülerinin yeniden konuşulmasının ardından, geçtiğimiz aylarda sahnede açıkladığı yüz gerdirme operasyonu da hatırlanırken, sanatçının son haliyle ilgili birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
10 MİLYON TL'LİK OPERASYONU AÇIKLAMIŞTI
Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde yüzündeki değişimi saklamamış ve yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.
Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü şarkıcı, operasyonun maliyetini de açıkça söyleyerek yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirtmişti.
YENİ ŞARKISIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Gündeş, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının klip çekiminden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, bu kez yeni imajıyla dikkat çekti.
Paylaşımların ardından takipçileri Gündeş'in son görüntüsü hakkında yorumlarını peş peşe sıraladı.
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“BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ”
Gündeş'in yeni imajını beğenenlerin yanı sıra değişimi fazla bulanlar da oldu. Sosyal medyada sanatçının son hali için “Çok abartmış”, “Bambaşka biri olmuş” ve “Yolda görsem tanımam” yorumları yapıldı.
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