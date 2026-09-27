10 MİLYON TL'LİK OPERASYONU AÇIKLAMIŞTI

Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde yüzündeki değişimi saklamamış ve yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, operasyonun maliyetini de açıkça söyleyerek yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirtmişti.