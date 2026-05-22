İçişleri Bakanlığı, ilk yardım, yangın, asayiş, deprem, AFAD, KADES’in yanı sıra okulların güvenliği için öğretmenlere özel geliştirilen uygulama ile tüm ihbarlar dijital ortama taşınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ‘HAYAT 112 Acil’ mobil ihbar uygulamasını SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün de katıldığı toplantıda anlattı.

DEVLETE HIZLI ULAŞIM

Bakan Çiftçi, bu sistemle 112’nin sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarıldığını, fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık” bilgisini verdi.

Uygulamanın, android ve apple marketlerden indirebileceğini, e-Devlet bilgileriyle kullanılmaya başlanabileceğini anlattı. Amacın vatandaşın devlete en hızlı şekilde ulaşması olduğu aktarıldı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Kullanıcılar 112 butonuyla doğrudan sesli yardım çağrısı yapabilecek. Sisteme yeni diller ve yapay zeka destekli özellikler de eklenecek.

Terör, kaçakçılık, düzensiz göç, cinsel saldırı ve intihar girişimi gibi kritik olaylar için özel ihbar bölümü oluşturuldu. İhbar yapan vatandaşların bilgileri gizli tutulacak.

AFAD da kapsama alındı

- Enkaz altında kalma, mahsur kalma, hasar tespiti ve barınma talepleri de uygulamayla bildirilebilecek. İhbarlar konum bilgisiyle anında merkeze ulaşacak.

- Uygulamada son depremler harita üzerinden takip edilebilecek. Yakında meydana gelen büyük depremlerde otomatik açılan “Güvendeyim” butonuyla yakınlara konumlu bilgi gönderilecek, iletişim yoğunluğu azaltılacak.

- Yıkıntıda kullanılmak üzere arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel frekans sistemi geliştirildi. Ayrıca mors koduyla yardım çağrısı özelliği de eklendi.

- Uyuşturucuyla mücadelede kullanılan UYUMA uygulamasının altyapısı da “Hayat 112 Acil” çatısına dahil edildi. Vatandaşlar uyuşturucu ihbarlarını fotoğraf ve video destekli yapabilecek, kimlik bilgileri gizli tutulacak.

İşte yeni sistem

Okul acil: ‘Öğretmenlere özel geliştirilen “Okul Acil” sistemiyle, okulda yaşanabilecek şiddet veya güvenlik krizlerinde acil çağrı yapılabilecek. Sistem yalnızca öğretmenlerin görevli olduğu okulda çalışacak.

Tek tuşla ihbar: ‘İlk Yardım İhbar’ modülüyle kullanıcılar tek tuşla yardım çağırabilecek. İhbarlara fotoğraf ve 10 saniyelik video eklenebilecek, böylece ekipler olay yerine hazırlıklı ulaşacak. Asılsız ihbarlara karşı da uyarı yapıldı.

Sokak hayvanları: Uygulama üzerinden yaralı ya da tehlike oluşturan sahipsiz hayvanlar ihbar edilebilecek. Belediyeler ve valilik koordinasyonuyla hayvanların barınaklara alınması hedefleniyor.

KADES’e entegre: KADES sistemi mevcut yapısıyla devam edecek ancak “Hayat 112 Acil” uygulamasına da entegre edilecek. Acil çağrılar konum bilgisiyle güvenlik birimlerine iletilecek, akıllı saatlerden tek tuşla yardım çağrısı yapılabilecek.

Trafik modülü: Sürücüler rotaları üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını uygulama üzerinden görebilecek. Amaç, sürücüleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları azaltmak.