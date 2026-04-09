Türkiye'de ev sahibi olmak bir "Klondike" altın arayışına dönüşmüş olsa da, dünya genelinde manzara değişiyor. Florida'dan Londra'ya, Çin'den Helsinki'ye kadar birçok noktada fiyatlar gerilemeye başladı.

Polonya: İnşaat patlaması piyasayı doyurdu

Varşova ve Krakow gibi popüler şehirlerde bile ikinci el daire fiyatları geçen yıl %2 düştü. Polonya'daki devasa inşaat hamlesi piyasayı geçici olarak doyururken, yüksek faiz oranları alıcıları beklemeye itti.

Florida: Lüks rüya "güven" engeline takıldı

ABD’nin güneşli eyaletinde fiyatlar %6’ya varan oranlarda geriledi. 2021’de yaşanan bina çökme faciası, teknik güvenlik şüphelerini artırırken; artan sigorta maliyetleri ve kasırga endişeleri yatırımcıyı kaçırıyor.

Londra: 2008 krizinden bu yana en sert düşüş

Dünyanın en prestijli semtleri olan Chelsea ve Westminster’da fiyatlar yaklaşık %10 değer kaybetti. Düşüşün arkasında, zengin mülk sahiplerine yönelik planlanan yeni vergiler ve yabancı yatırımcıya sunulan vergi avantajlarının sona ermesi yatıyor.

Teksas (Austin): Balon patladı

Elon Musk gibi devleri çeken Austin, aşırı hızlı inşaat patlaması ve yükselen faizler nedeniyle emlak balonunun patladığı yer oldu. Ev fiyatları düşerken, kazananlar uygun fiyata ev kiralayanlar oldu.

Vancouver: Ticaret savaşları gölgesinde düşüş

Kanada’nın en gözde şehirlerinden Vancouver’da emlak değerleri %4,5 azaldı. ABD ile olası ticaret savaşları ve yüksek fiyatlar nedeniyle piyasa son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin: Devlerin çöküşü

Pekin ve Şanghay gibi metropollerde bile fiyatlar %10 düştü. Pandemi sonrası patlayan emlak balonu, arkasında iflas eden inşaat devleri ve "hayalet şehirler" bıraktı.

Yeni Zelanda: "Nemli bir battaniye" etkisi

Pandemide %40 artan fiyatlar, şimdi serbest düşüşte. Bazı şehirlerde değer kaybı %30’u buldu. Ekonomistler, durgun piyasayı tüm ülkeyi ezen "ağır ve nemli bir battaniyeye" benzetiyor.

Finlandiya: Helsinki’de %15 değer kaybı

İşsizlik ve durgunlukla boğuşan Finlandiya’da tüketiciler harcamadan kaçınıyor. Helsinki’deki daireler son üç yılda %15 değer kaybederek yatırımcıyı şaşırttı.

Avusturya: İnşaat izinleri azalıyor

Alp disiplini ve kayak merkezleriyle ünlü ülkede enflasyondan arındırılmış fiyatlar düşüş eğiliminde. İnşaat izinlerindeki %11’lik azalma, piyasadaki makroekonomik sıkıntıları yansıtıyor.

İtalya: 1 Euro'ya evler ve sakin vadiler

İtalya genelinde fiyatlar 2008 krizinden beri tam toparlanamadı. Kuzeydeki Aosta Vadisi gibi bölgelerde fiyatlar düşerken, kırsal nüfusu korumak için sembolik fiyatlara ev satışları devam ediyor.