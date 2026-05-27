ABD 101 Otoyolu’nun Liberty Canyon bölgesine kurulan köprü, Santa Monica Dağları ile Simi Hills arasındaki doğal yaşam koridorunu yeniden birleştirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 10 şeritli yoğun otoyolun üzerine inşa edilen köprü sayesinde dağ aslanları, vaşaklar, geyikler, ayılar ve çakalların araç trafiğine çıkmadan güvenli şekilde geçiş yapabilmesi hedefleniyor.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 114 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, köprünün dünyanın en büyük yaban hayatı geçidi olacağı ifade ediliyor. Yapının yalnızca beton bir üst geçitten oluşmadığı, üzerinin tamamen doğal bitki örtüsüyle kaplanacağı ve çevredeki ekosisteme uygun şekilde düzenleneceği açıklandı.

YILLARDIR ÖLEN HAYVANLAR İÇİN KRİTİK PROJE

Kaliforniya’daki 101 Otoyolu, özellikle Santa Monica Dağları çevresindeki vahşi yaşam için büyük bir engel olarak görülüyor. Uzmanlara göre bölgedeki dağ aslanlarının nüfusu yıllardır otoyol nedeniyle birbirinden izole kaldı ve bu durum genetik çeşitliliği ciddi şekilde azalttı.

2023 yılında 'BB-12' adı verilen siyah ayının otoyolda hayatını kaybetmesi ABD’de geniş yankı uyandırmış, proje yeniden gündemin merkezine taşınmıştı. Çevre kuruluşları ve bilim insanları, yeni geçidin hem hayvan ölümlerini azaltacağını hem de bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını savunuyor.

Los Angeles şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Agoura Hills bölgesinde yükselen yapının resmi açılışının 2 Aralık 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

İNŞAATTA GECİKMELER YAŞANDI

İlk planlamaları yıllar önce başlayan projede maliyet artışları ve lojistik sorunlar nedeniyle çeşitli gecikmeler yaşandı. İnşaatın ana bölümü 2022’de başladı. Yetkililer, bazı yapı malzemelerinin yurtdışından temin edilmesi nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini açıkladı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise projeyi eyaletin çevre politikaları açısından “gelecek nesiller için önemli bir yatırım” olarak değerlendirdi.