Wallis Annenberg Wildlife Crossing, Los Angeles'taki Agoura Hills bölgesinde bulunuyor. 2 Aralık 2026'da açılması planlanan köprü, 8 trafik ve 2 emniyet şeridi olmak üzere toplam 10 şerit genişliğindeki 101 Otoyolu'nun üzerinden geçiyor.

OTOYOLUN ÜZERİNİ DOĞAYLA KAPLADILAR

Köprü klasik bir üst geçit gibi tasarlanmadı. Yapının üzerine toprak taşınırken bölgeye özgü çalılar, otlar ve diğer yerli bitkiler dikiliyor. Amaç, hayvanların beton bir köprüden geçtiğini hissetmeyeceği, çevredeki doğal yaşam alanının devamı niteliğinde bir koridor oluşturmak. Dikim çalışmalarının açılıştan sonra da devam etmesi planlanıyor.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 114 milyon dolara ulaşması bekleniyor. İnşaat maliyetinin yaklaşık 77 milyon dolarlık bölümünün kamu kaynaklarından, 37 milyon dolarlık kısmının ise özel bağışlardan karşılanacağı belirtiliyor. Köprünün inşası 2022'de başlamış, şiddetli yağışlar nedeniyle çalışmaların tamamlanması daha önce planlanandan uzun sürmüştü.

Geçiş tamamlandığında dağ aslanları başta olmak üzere geyikler ve bölgede yaşayan diğer hayvanların otoyola girmeden karşı tarafa ulaşabilmesi hedefleniyor. Projenin temel amaçlarından biri, Santa Monica Dağları çevresindeki hayvan popülasyonlarının otoyollar nedeniyle birbirinden izole olmasının önüne geçmek.

P-22 PROJENİN SİMGESİ OLDU

Köprünün ortaya çıkmasında, Los Angeles'ta yıllarca yaşayan P-22 adlı dağ aslanının hikayesi önemli rol oynadı. P-22, 405 ve 101 otoyollarını aşarak Griffith Park'a ulaşmış, ancak daha sonra otoyollarla çevrili yaklaşık 23 kilometrekarelik bir bölgede yaşamını sürdürmüştü. Hayvanın hikayesi, kentteki otoyolların yaban hayatını nasıl birbirinden ayırdığının sembolü haline geldi.

P-22'nin 2022'de ölmesinin ardından da proje devam etti. Yeni geçişin hayvanların yalnızca güvenli biçimde otoyolu aşmasını değil, farklı popülasyonların yeniden birbirine ulaşmasını sağlayarak genetik izolasyonu azaltması da hedefleniyor. Köprünün kullanımının açılıştan sonra uzun süre izlenmesi ve hangi hayvanların geçişi kullandığının araştırılması planlanıyor.