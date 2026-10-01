İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital mecralarda toplum ahlakını ve Türk aile yapısını hedef alan hesaplara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

KAVGA VE GERİLİMDEN DİJİTAL GELİR ELDE ETMİŞLER

Siber dedektiflerinin yürüttüğü sanal takip işlemleri sonucunda; TikTok, Instagram ve X (Twitter) gibi popüler platformlar üzerinden bilinçli olarak kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı kurgusal içerikler üreten isimler mercek altına alındı. Şüphelilerin bu tür provokatif paylaşımlarla etkileşim artırıp haksız dijital gelir elde ettikleri saptandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 10 İSİM

1. Sinan KAYA

2. Cansum KAYA

3. Ferhat BİLLOR

4. Çağlayan YILDIRIM

5. Onur SERMİK

6. Elif AKDEMİR

7. Onur Can GÜZEL

8. Mehmet Emin CİTER

9. Mehmet Aden ARSLAN

10. Semih VAROL

10 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Kimlik ve adres tespiti tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla ekipler düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TESTİNDEN GEÇİRİLDİLER

Sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, şüphelilerin paylaşımlar sırasındaki hal ve hareketleri dikkate alınarak uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla sağlık kontrolünden geçirilerek kan ve idrar testlerinin alındığı bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.