Sürücüler arasında sıkça tartışılan yüksek devirde klima açma alışkanlığı, araç mekaniği üzerinde çeşitli riskler barındırıyor.

Seyir halindeyken yüksek devir sayılarına ulaşıldığında klimanın devreye sokulması doğrudan motor arızasına yol açmasa da klima kompresörü ve bağlı bileşenlerde kalıcı hasarlara zemin hazırlıyor.

ANİ YÜKLENME MEKANİK PARÇALARI ZORLUYOR

Motor yüksek devirde çalışırken klimanın açılması, klima kompresörüne bağlı manyetik debriyajın aniden kilitlenmesine neden oluyor. Durgun haldeki kompresör milinin bir anda yüksek dönme hızına zorlanması, sistemde mekanik şok etkisi yaratıyor.

Bu durum şu riskleri beraberinde getiriyor:

-Kompresör debriyaj balatasının hızla aşınması

-V-kayışında aşırı gerilme kaynaklı kopma veya kayma

-Eski araçlarda kompresör içi piston ve biyel mekanizmasının kilitlenmesi

Modern araçlardaki motor kontrol üniteleri (ECU) aşırı yüklenmelerde kompresörü koruma amacıyla geçici olarak kapatsa da oluşan mekanik stres sistem ömrünü kademeli olarak azaltıyor.

KLİMA SİSTEMİNİ KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, klima sisteminin uzun ömürlü kullanımı için sürücülerin dikkat etmesi gereken adımları şu şekilde sıralıyor:

Rölantide Devreye Alın: Klimanın araç henüz hareket etmeden veya rölanti devrindeyken açılması mekanik stresi en aza indirir.

Motor Devrini Düşürün: Sürüş esnasında klima açılacaksa, gazdan ayak çekilerek veya debriyaja basılarak motor devrinin 2000 RPM altına düşmesi beklenmelidir.

Yüksek Yük Altında Kapatın: Sollama veya dik yokuş tırmanma gibi yüksek motor gücü gerektiren durumlarda klimanın kapatılması, hem motor performansını destekler hem de kompresörü korur.