Astroloji dünyasından alınan son bilgilere göre, temmuz ayının ikinci yarısı kozmik açıdan çok büyük ve kalıcı değişimlere sahne olmaya hazırlanıyor.

Astrologlar, 10 Temmuz itibarıyla gökyüzünde finansal ilerleme, kariyer basamaklarında hızlı yükseliş ve uzun vadeli ekonomik istikrar vadeden çok özel bir dönemin başlayacağını duyurdu. Bu dönemde yaşanacak finansal devrimler öyle saman alevi gibi kısa süreli olmayacak. Temmuz ayı, bu 2 şanslı burç için ömür boyu sürecek maddi güvenliğin ve iş başarısının sağlam temellerini atacak.

İşte 10 Temmuz'dan sonra paraya para demeyecek ve hayatının dönüm noktasını yaşayacak o 2 burç:

1. BOĞA: Emeklerin karşılığı nakit olarak geliyor

Boğa burçları için uzun süredir sabırla, tırnaklarıyla kazıyarak verdikleri mücadele nihayet meyvelerini veriyor. 10 Temmuz sonrasında Boğaların kapısını çalacak fırsatlar şu şekilde listeleniyor:

Uzun zamandır beklenen, umudun kesildiği o toplu paranın veya ödemenin hesaba yatması,

Kariyer hayatında reddedilmesi imkansız, yüksek kazançlı yeni bir iş teklifi,

Mevcut işin yanında ek gelir getirecek dâhice bir finansal fırsat.

Astrologların Boğalara uyarısı: Cüzdanınız hiç olmadığı kadar rahatlayacak ancak lüks harcamalara kapılmayın. Astrologlar, bu dönemde fevri yatırımlardan kaçınmanızı ve gelen paranın önemli bir kısmını gelecekteki dev projeleriniz için biriktirmenizi tavsiye ediyor.

2. TERAZİ: Belirsizlik bitiyor, masada hak ettiğinizi alacaksınız

Son dönemde maddi konularda ne yapacağını bilememe, tıkanıklık ve belirsizlik hissiyle boğuşan Teraziler için makus talih tamamen tersine dönüyor. Temmuz ayının tam ortasında önünüze gelecek bir ortaklık veya iş teklifi, hayatınızda gerçek bir dönüm noktası olacak.

Astrologların Terazilere uyarısı: Teraziler için bu dönemin şifresi "özgüven". Gökyüzü size finansal kapıları açarken, astrologlar şu kritik tavsiyede bulunuyor: Pazarlık masasında ne istediğinizi çok net belirtin. Bu kez mütevazı olmayın ve hak ettiğinizi düşündüğünüz rakamın bir kuruş dahi altındaki teklifleri kabul etmeyin. Hakkınız olanı söke söke alma zamanı.