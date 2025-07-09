Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Mühendisi Adil Tek, meteorolojik koşulları değerlendirerek hafta boyunca beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tek, "Bugün itibariyle bu sıcaklık değerleri en yüksek seviyesini çıkıyor. Kuzey Afrika üzerindeki akış devam ediyor ki şu anda o akışla birlikte ayrıca İstanbul'da poyrazdan esen rüzgar da kesilmiş vaziyette. Şu anda rüzgar güneyli yönlendirmesi ve bugün İstanbul çok daha düne göre sıcak olacak gözüküyor. Şu anda İstanbul Sancaktepe'de ölçülen bir sıcaklık değeri var. 36 derecelere yaklaşmış vaziyette. İlerleyen saatlerde bu sıcaklık değerlerinin 38-39 derecelere çıkma olasılığı bulunuyor. Yer yer İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bugün için muhtemel gözüküyor. Bu sıcak hava dalgası İstanbul'la birlikte tabii ki Marmara'nın genelini hatta işte Karadeniz kadar etkisini sürdürüyor. Bugün de sürdürecek. Tabii ki güney illerimizde sıcaklık değerlerini 40 derecenin üzerine çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz ki İzmir'de bugün için 40 derecelere yaklaşan ve üstüne çıkacak yerleri var. Yine Akdeniz'de yükselen sıcaklıklar var ama beraberinde nem değerleri de yükseliyor. Güneydoğu Anadolu'da dün için Gaziantep yağışını açacak 43 dereceleri bulmuştuk. Bugün artık kırk 45 dereceleri ve üstlerine çıkma olasılığı bulunuyor. Ki o bölgeler için rekor sıcaklık olabilir. Bugün için yani Güneydoğu Anadolu için yani ülkemiz için Güneydoğu bölgesinde sıcaklık yerlerine bugün ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.

'YARINDAN İTİBAREN DÜZEYDEN GELEN SERİN BİR HAVA VAR'

Adil Tek, "Yarından itibaren kuzeyden gelen serin bir hava var. Öncelikle Marmara'da etkisini gösterecek. İstanbul'la birlikte sıcaklık yerleri biraz daha yaz değerlerimize, mevsim normalleri değerlerimize biraz daha yaklaşmış olacak. Bu serin hava Marmara'nın doğusunda yağış var. Batı Karadeniz'de yine yağmur şeklinde yağışlar bırakacak gözüküyordu. İstanbul içinde bir hafif yağmur ihtimali gözüküyor. Yarın bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak. Hızla doğuya doğru tekrar gidiyor, olacak, gözüküyor" dedi.

'15 TEMMUZ'DAN SONRA SICAKLIKLAR ARTACAK'

Tek, “Ayın 15'ine kadar bu şekilde devam eden bir hava var. Yani kuzeyde biraz daha mevsim normallerine inmiş. Güney bölgelerde yine sıcaklıkların devam ettiği bir hava var ama ayın 15'inden sonra üç dört gün boyunca bu yağışları görüyor olacağız. Ama temmuzun son periyodunda da yine bir sıcak hava dalgası uzun vadede gözüküyor. Ha Temmuz ayını bir şekilde kapatacağız gözüküyor. Tabii ki bu arada yağışlar da ortalamaların çok altında kaldı" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KURAK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Tek, “Çok kurak bir dönemden geçiyoruz. Bu karakterimi daha ileriki yıllarda da tekrar yani rastlamamız çok mümkün. Gözüküyor çünkü iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık aslında artık daha fazla hissetmeye Ağustos ayında da yine sıcak hava dalgaları gözüküyor. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Geçen sene küresel manada en sıcak yıldı. Yani tap noktaya çıkmıştı. Bu sene küresel manada 2024'e çok yaklaşamayacak gözüküyor ama bölgemiz geçen senede o küresel sıcaklıklardan etkilenmişti ve yüksek sıcaklıkları görmüştük Bu sene yine ülkemiz açısından en yüksek yani daha doğrusu ortalamalar anlamında sıcaklıklara baktığımızda en sıcak yıl olma olasılığı bulunuyor. Tabii ki daha yılın tamamlamasına daha zaman var ama şu ana kadar geldiğimizde yaşadığımız sıcak hava dalgaları bunu bize işaret ediyor" dedi.

'YARINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR'

Adil Tek, “Yarından itibaren özellikle İstanbul sıcaklıklar açısından biraz daha sıcaklık düşüyor. İstanbul biraz daha rahatlamış olacak. Gece sıcaklıkları da düştüğü için. Gece İstanbullular biraz daha salmış olacaklar. Yarın için bir hafif yağmur ihtimali de gözüküyor. Ayın 15'inden sonra burada yine sıcaklık yerleri mevsim normallerinde üç, dört gün devam edecek ama temmuz ayının son periyodunda yine yüksek sıcaklıklar bizleri bekliyor olacak" şeklinde konuştu.

'GEÇEN YIL KÜRESEL ANLAMDA ÇOK SICAK BİR YILDI, BU YIL ETKİLERİNİ GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Tek, “Bu yaz bu yaz sıcaklıkları geçen seneki küresel anlamda sıcak bir yıldı ki ülkemiz ve İstanbul'da bundan etkilendi. Rekor sıcak sular da en sıcak yıllardan birisi oldu bu yıl ise geçen senenin altında kalacakmış gibi gözüküyordu ama son yaşadığımız sıcak hava dalgaları bu sıcaklıkların da 2024 'ü ülke bazında geçeceğini işaret ediyor. Bu tür sıcak hava dalgalarını daha eski yıllarda da yaşamıştık. Bu sıcak hava dalga yani göl bu de sıcaklık değerleri daha önce de görülmüştür. Son yıllara göre sıcak hava dalgalarının sayıları artmaya başladı. Yani rekor sıcaklık değil bu sıcak hava dalgasına çok sık rastlanır oldu çok sıcak da değil ama biz değer olarak arttığı için biz kendimize çok daha fazla yazı çok sıcak getirmiş gibi hissediyoruz" dedi.

'ÜÇ NESİLDİR İSTANBULLUYUM BÖYLE SICAK GÖRMEDİM'

Sıcak havadan bunalıp sahile gelen Filiz Babatemel, “Ben üç nesildir İstanbulluyum böyle bir sıcak görmedim. Klimalar falan zaten zararlı ama mecbur kullanıyoruz. Valla berbat durumdayız" dedi. Manolya Kanal, “Hava çok sıcak dediğiniz gibi işe gelirken bile bunalıyorum. Normalde evet sıcak oluyor İstanbul ama dün ve bugün hatta pazartesi günü çok kötüydü hava güneş yakıyor. Yani sizi durduğunuz yerde yakıyor" diye konuştu.