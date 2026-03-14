Çin medyasında yer alan habere göre, banka kasasından satış işlemleri için çıkarılan yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki altın, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Olayın fark edilmesi üzerine başlatılan geniş çaplı arama operasyonu başarıyla sonuçlandı. YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTI Altınların sahibi, mücevher ve külçeleri satmak amacıyla bankadaki kasasından alarak eve getirdi. Ancak sabah saatlerinde evde temizlik yapan kız kardeşi, altınların içinde bulunduğu paketi atık sanarak sokaktaki çöp konteynerine boşalttı. Durumun kısa sürede fark edilmesine rağmen, bölgedeki çöp konteynerinin boşaltıldığı ve atıkların komşu şehirdeki geri dönüşüm tesisine nakledildiği tespit edildi. 10 TON ÇÖP TEK TEK ARANDI Ailenin emniyet güçlerine başvurması üzerine, atık toplama merkezinde operasyon başlatıldı. Tesise giriş yapan çöp kamyonları durdurularak boşaltma işlemleri askıya alındı. Yerel yetkililer ve belediye personelinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 10 ton evsel atık tek tek kontrol edildi. Bir günlük çalışmanın ardından altınlar bulundu. ALTINLARIN TAMAMINI GERİ ALDILAR Yapılan incelemeler sonucunda, çöpe atılan altınların neredeyse tamamının eksiksiz bir şekilde bulunduğu teyit edildi. Değerli eşyalarını geri alan kadın, yetkililere teşekkür ederken, olay kayıtlara "ihmal sonucu yaşanan maddi kayıp vakası" olarak geçti.

