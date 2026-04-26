Manisa Sultan Camii’nin kubbe ve minareleri ile birlikte 45 farklı noktadan yapılan saçımda, mesir macunları yaklaşık 20 dakika içinde tükendi. Vatandaşların macun kapabilmek için adeta yarıştığı anlarda renkli ve hareketli görüntüler ortaya çıktı.
KORTEJLE BAŞLAYAN FİNAL GÜNÜ
Festivalin son günü geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. Manisa Valiliği önünden старт alan yürüyüşe Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
MEHTERAN VE HALK OYUNLARIYLA RENKLİ YÜRÜYÜŞ
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen kortejde, Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi temsili olarak canlandırıldı.
Yürüyüş boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri de sahne alarak gösteriler sundu.
Valilik önünden başlayan kortej, Sultan Camisi önünde sona erdi. Protokol üyeleri güzergâh boyunca vatandaşları selamlarken, katılımcılar da bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
20 DAKİKADA SONA ERDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşiyle birlikte cami kubbesinden mesir macunu saçtı. Alanda toplanan vatandaşlar ise şifalı macunlara ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi.
Cami çevresindeki binalar, ağaçlar ve hatta aydınlatma direklerine çıkanlar bile macunları yakalamaya çalıştı. Şemsiyelerini ters çevirerek mesir toplayanlar dikkat çekti.
MESİR MACUNUNUN KÖKLÜ HİKAYESİ
Osmanlı dönemine uzanan rivayete göre Yavuz Sultan Selim’in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan hastalanır. Sultan Camisi Medresesi’nin başındaki Merkez Efendi, çeşitli bitki ve baharatlardan oluşan özel bir karışım hazırlar. Bu karışım Hafsa Sultan’a verilir ve kısa sürede şifa bulduğu anlatılır.
Bunun üzerine Hafsa Sultan, macunun halka da dağıtılmasını ister. Hazırlanan mesir macunu kâğıtlara sarılarak Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden halka saçılmaya başlanır. Zamanla bu gelenek her yıl 21 Mart’ta halkın kendiliğinden toplandığı bir şenliğe dönüşür. 1539 yılından bu yana sürdürülen bu gelenek, baharın gelişi, bereket ve yenilenmenin simgesi olarak kabul edilir.
MESİR MACUNUNDA 41 ÇEŞİT BAHARAT
Geleneksel mesir macunu 486 yıldır aynı tarif korunarak hazırlanıyor. İçeriğinde şu baharat ve bitkiler yer alıyor.

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."
