UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan bu yıl 486’ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erdi. Festivalin son günü, kortej yürüyüşü ile başladı. Manisa Valiliği önünde başlayan kortej yürüyüşüne Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen kortejde, kentte yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Öte yandan, kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri, gösteriler sundu. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı. Her yaştan vatandaş da korteji ilgiyle karşılayarak cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Öğle namazına ardından temsili Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesiyle Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı. 45 ayrı noktadan yapılan saçım 20 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşiyle birlikte caminin kubbesinden mesir saçtı. Vatandaşlar, camiye yakın binalarda da saçımı gerçekleştirilen şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazıları çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu toplarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak, hazırlanan macunu yiyen Hafsa Sultan sağlığına kavuşur.

Daha sonra Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Hafsa Sultan daha sonra kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk, her yıl 21 Mart’ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanmaya başlar. Böylece Manisa mesir şenlikleri doğar. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışı, baharın gelişini, bereket ve bolluğun başlangıcını seyreder.

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

486 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."