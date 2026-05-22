Pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, dünya genelinde göç politikalarını da değiştirmeye başladı. 2026 itibarıyla aralarında Portekiz, İspanya ve Japonya’nın bulunduğu 50’den fazla ülke, gelirini yurt dışından kazanan profesyoneller için özel “dijital göçebe vizesi” programları uyguluyor.

Forbes Türkiye’de yer alan habere göre, göç araştırmaları yapan kuruluşlar; hükümetlerin dijital göçebeleri artık ekonomik büyümeyi destekleyen yeni bir kaynak olarak gördüğünü belirtti. Yerel iş gücüyle doğrudan rekabet etmeyen bu çalışanların, harcamalarıyla şehir ekonomilerine katkı sağladığı ifade ediliyor. Böylece ülkeler hem döviz girdisini artırmayı hem de nitelikli yabancı çalışanları çekmeyi hedefliyor.

ÜLKELER YENİ NESİL GÖÇMENLERİN PEŞİNDE

Programların büyük bölümünde belirli bir gelir seviyesinin belgelenmesi, uluslararası sağlık sigortası ve uzaktan çalışıldığını kanıtlayan evraklar isteniyor. Buna rağmen birçok ülke, uzun bürokratik süreçler yerine daha hızlı ve esnek oturum imkanları sunarak küresel rekabette öne çıkmaya çalışıyor.

Avrupa tarafında Portekiz ve İspanya, gelişmiş dijital altyapıları ve özel vize programlarıyla en popüler merkezler arasında yer alıyor. Dijital devlet sistemiyle dikkat çeken Estonya’nın yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan da sahil şehirlerinden büyük metropollere uzanan yaşam seçenekleriyle uzaktan çalışanları çekiyor.

AMERİKA VE ASYA

Amerika kıtasında Kosta Rika doğal yaşamı ve siyasi istikrarıyla öne çıkarken, Panama ise modern şehir yapısı ve Latin Amerika’ya kolay erişim avantajıyla dikkat çekiyor.

Asya-Pasifik bölgesinde Tayland, Bangkok ve Chiang Mai gibi şehirlerde oluşan geniş dijital göçebe topluluklarıyla popülerliğini koruyor. Japonya ise Tokyo ve Osaka merkezli yeni düzenlemelerle yüksek gelirli uzaktan çalışanları ülkeye çekmeyi amaçlıyor.

DİJİTAL GÖÇEBELERİN SAYISI REKOR KIRDI

İş gücü danışmanlık şirketi MBO Partners’ın yayımladığı verilere göre, kendisini “dijital göçebe” olarak tanımlayan kişilerin sayısı son yıllarda rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlara göre ülkeler artık yalnızca büyük şirket yatırımları için değil, internet bağlantısıyla dünyanın her yerinden çalışabilen bireysel yetenekler için de yarışıyor.