Pandemi sonrası çalışma kültüründe kalıcı hale gelen "uzaktan çalışma" modeli, devletlerin göç politikalarını yeniden şekillendiriyor. 2026 yılı itibarıyla, aralarında Portekiz, İspanya ve Japonya’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke, gelirini ülke dışından sağlayan profesyonelleri çekmek için özel "Dijital Göçebe Vizeleri" sunuyor.

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre, göç araştırmaları yapan kuruluşların verilerine göre; hükümetler, dijital göçebeleri yerel iş gücüyle rekabet etmeyen, aksine harcama gücüyle yerel ekonomiyi canlandıran stratejik bir kaynak olarak görüyor. Bu vizelerle ülkeler, geleneksel göç yollarının bürokratik engellerine takılmadan nitelikli popülasyonu ve döviz girdisini artırmayı hedefliyor.

AVRUPA VE ASYA'DA ÖNE ÇIKAN ROTALAR

Programların genel şartları arasında; belirli bir minimum gelir düzeyi, uluslararası sağlık sigortası ve uzaktan çalışma kanıtı yer alıyor. Mevcut programlar kapsamında kıtalara göre öne çıkan ülkeler ve sundukları imkanlar ise şöyle:

Avrupa Rotaları:

Portekiz ve İspanya, "D8" gibi özel vize türleri ve gelişmiş internet altyapılarıyla kıtanın en çok tercih edilen merkezleri konumunda. Dijital devlet altyapısıyla bu alanda öncü olan Estonya’nın yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan da sahil kasabalarından büyük şehirlere uzanan geniş oturum seçenekleriyle uluslararası yetenekleri bekliyor.

Amerika Kıtası:

Kosta Rika, siyasi istikrarı ve doğal çevresiyle özellikle Kuzey Amerikalı çalışanlar için cazibe merkezi olurken; Panama, Latin Amerika’ya erişim kolaylığı ve modern şehir altyapısıyla profesyonelleri karşılıyor.

Asya Pasifik:

Tayland; Bangkok ve Chiang Mai gibi merkezlerdeki büyük dijital topluluklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Japonya ise Tokyo ve Osaka gibi küresel şehirlerinde yüksek gelirli profesyonellere yönelik yeni yasal düzenlemelerle rekabete dahil oldu.

SAYILARINDA REKOR ARTIŞ VAR

İş gücü danışmanlık şirketi MBO Partners tarafından yayımlanan veriler, kendisini "dijital göçebe" olarak tanımlayan bireylerin sayısında rekor artış yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar, hükümetlerin artık sadece şirket yatırımları için değil, konumdan bağımsız hareket edebilen bireysel yetenekler için de yarıştığını vurguladı.