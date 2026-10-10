Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali etkinliklerle devam ediyor. Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, kentin mutfak kültürü tanıtılırken, etkinlik alanında gün boyu süren programlarla gastronomi tutkunları bir araya geliyor. Festivale gelenler de etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tatma fırsatı buluyor. Etkinlikler kapsamında şefler Melih Demirel ve Deniz Boltaç da mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Festival çeşitli etkinliklerle yarın da sürecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.