New Jersey'de yaşayan Darius Brown, barınaklardaki kedi ve köpeklerin sahiplenilmesini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı girişimle 7 binden fazla el yapımı papyon üretti.

8 yaşındayken disleksi, konuşma bozukluğu ve ince motor becerilerini etkileyen kas sorunları teşhisi konulan Brown, el terapisinin bir parçası olarak ablasından dikiş dikmeyi öğrendi. Hayvanlara ve papyonlara duyduğu ilgiyi bu becerisiyle birleştiren Brown, 2016 yılında 10 yaşındayken "Beaux & Paws" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşunu kurdu.

RENKLİ PAPYON VE KRAVAT ÜRETİMİNE HIZ KAZANDIRDI

2017 yılında meydana gelen Harvey ve Irma kasırgaları sonrası ABD'nin kuzeydoğusundaki barınaklara getirilen hayvan sayısının artması üzerine Brown, hayvanların dikkat çekmesini sağlamak amacıyla renkli papyon ve kravat üretimine hız verdi. Barınaklardaki hayvanların dikilen aksesuarla çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması, sahiplendirme oranlarında artış sağladı.

24 MİLYONUN ÜZERİNDE GELİR ELDE ETTİ

"Bir satın al, bir bağışlansın" modeliyle faaliyet gösteren organizasyon, genç gönüllülerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında Bugüne kadar üretilen 7 binden fazla aksesuarın yanı sıra düzenlenen açık artırmalar ve toplanan bağışlarla 500 bin doların (yaklaşık 24 milyon 320 bin liranın) üzerinde gelir elde edildi.

Elde edilen bu kaynak; barınaktaki hayvanların veteriner bakımları, aşıları, kısırlaştırma işlemleri, beslenme ve barınma ihtiyaçları ile sahiplendirme etkinliklerinde kullanılıyor.