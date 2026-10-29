oğu çocuk ilkokula devam ederken Daira Martínez Mejía, üniversitede tarih eğitimi alıyor, kitaplar yazıyor ve uluslararası konferanslarda konuşmalar yapıyor. Meksika'nın Querétaro kentinde yaşayan 10 yaşındaki Daira'nın hedefi ise bununla sınırlı değil. Genç kız, gelecekte Mars araştırmalarında yer alabilmek için şimdiden hazırlık yapıyor.

Bilgiye olan ilgisi 3 yaşında başladı

Daira'nın öğrenme merakı henüz 3 yaşındayken ortaya çıktı. Ailesinin anlattığına göre kendi kendine okumayı öğrenen Daira, farklı konulara duyduğu ilgi sayesinde tarih ve bilime yöneldi.

Eğitim uzmanlarının önerisiyle ailesi, onu üstün yetenekli çocuklara yönelik bir okula kaydettirdi. Bu eğitim, Daira'nın yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oldu. Genç kız, henüz 5 yaşındayken 100'den fazla kişinin katıldığı bir konferansta konuşma yaptı.

Bu deneyim, onun bilim ve tarih alanındaki çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmasının önünü açtı. Zamanla sunumları, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi bünyesindeki Universum Müzesi ve Chapultepec Kalesi gibi önemli kurumlara taşındı.

10 yaşına gelmeden 47 konferansa katıldı

Daira'nın çalışmaları yalnızca tarih ve bilimle sınırlı kalmadı. Genç kız, UNICEF, Meksika Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Kadın Enstitüsü gibi kurumlarla bağlantılı çocuk hakları çalışmalarında da yer aldı.

Daira, 10 yaşına gelmeden 47 ulusal ve uluslararası konferansta konuşma yaptı, beş atölye çalışmasına katıldı ve popüler bilim dergilerine katkı sundu.

Konferanslar ve araştırmalar sırasında edindiği deneyimler, kendi kitaplarını yazmasına da zemin hazırladı. Özellikle Meksika tarihine ilgi duyan Daira, ülkenin geçmişini şekillendiren önemli kişileri ve dönemleri araştırdı.

Çalışmalarında, 19. yüzyılda İkinci Meksika İmparatorluğu'nun öne çıkan isimleri arasında bulunan İmparatoriçe Carlota ve Habsburglu Maximilian'a da yer verdi. Araştırmalarını kitaplara dönüştüren genç kız, bugüne kadar beş kitap yayımladı.

Şimdi de Mars araştırmalarına hazırlanıyor

Daira için tarih, geçmişte yaşanan olayları öğrenmekten ibaret değil. Genç kız, toplumların nasıl değiştiğini ve tarihsel gelişmelerin bilimsel keşiflerle nasıl bağlantı kurduğunu anlamak istiyor.

Bu merak, onu farklı bilim dallarına da yöneltti. Son dönemde özellikle astrobiyolojiyle ilgilenen Daira, Dünya dışındaki yaşamın kökenini, evrimini ve başka gezegenlerde yaşam bulunma ihtimalini araştırıyor.

Genç kızın en büyük hedeflerinden biri, gelecekte Mars araştırmalarında görev almak. Bu hayalini gerçekleştirmek için yoğun biçimde okumaya devam ederken zorlu doğa koşullarında yapılan yüksek irtifa eğitimlerine de katılıyor.

Bu tür çalışmalar, başka gezegenlerdeki görevlerin koşullarını Dünya üzerinde taklit etmeye çalışan analog astronotların eğitimleriyle benzerlik taşıyor. Aşırı soğuk, yağmur ve sis gibi koşullarda gerçekleştirilen bu çalışmalar, katılımcıların zorlu ortamlarda araştırma yapma deneyimi kazanmasına yardımcı olabiliyor. Ancak bu eğitimler, profesyonel astronot eğitiminin yerini tutmuyor.

Avrupa'ya gidebilmek için destek aradılar

Daira'nın çalışmaları ve başarıları, uluslararası alanda da dikkat çekti. Genç kız, geçen ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmesi planlanan "Latin Amerika'nın Özgün Kadınları" ödül törenine davet edildi.

Ancak Avrupa'ya gitmek, ailesi için maddi açıdan zorlayıcıydı. Uçak biletleri ve diğer seyahat masraflarını karşılamakta güçlük çeken aile, Daira'nın törene katılabilmesi için destek aramaya başladı.

Genç kızın hikâyesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kişi, Daira'nın Avrupa'ya gidebilmesi ve çalışmalarını daha geniş kitlelere tanıtabilmesi için destek vermeye karar verdi.