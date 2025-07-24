Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un, İtalyan takımı Cagliari'ye transferinde artık son aşamaya gelindi.

Beşiktaş ile Cagliari arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıkarken, Semih Kılıçsoy'un İtalya'ya gideceği tarih de belli oldu.

Kılıçsoy siyah beyazlı formaya Shakhtar maçından sonra veda edecek ve transfer tamamlanacak.

İtalyan ekibi Cagliari, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş ile 12+2 milyon € satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

2028 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden 19 yaşındaki genç yıldız satın alma opsiyonu kullanılırsa yuvasına veda etmiş olacak.

10 YAŞINDA BEŞİKTAŞ'A GELDİ

Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına katıldı ve U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol attı. Kılıçsoy, 2023'te profesyonel oldu ve 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu.