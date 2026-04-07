Erzurum’da ekmek almak için bisikletiyle markete giden Alperen Cellat’a çarpıp ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücü C.B.’nin yapılan kontrollerinde 1.79 promil, alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü C.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan, yoğun bakımda tedavisi süren Abdulbaki Alperen Cellat’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Duran kalbi yeniden çalıştırıldı

Özlem ve Murat Cellat'ın dört çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat’ın yolda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, Erzurum Şehir Hastanesinde yeniden hayata döndürüldü. Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek çocuk cerrahi yoğun bakımında tedaviye alındı.

Kaçtıkları plakadan yakalandılar

Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde inceleme yapıldı; çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi. Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücüsü C.B. ve iki arkadaşı gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.