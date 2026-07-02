Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan şiddet olayı, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle gündeme geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki M.A.A., parkta yaşıtlarıyla tartışmasının ardından babasının amcası H.A. tarafından darbedildi.
BAŞINI YERE ÇARPTI
Görüntülerde elinde kazma bulunan H.A.'nın küçük çocuğu kolundan sert şekilde çekerek yere doğru ittiği, ardından havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor. Başını yere çarpan M.A.A.'nın acıyla başını tuttuğu anlar da kameraya yansıyor.
‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ TEHDİDİ
Şiddetin bununla da sınırlı kalmadığı görüntülerde H.A.'nın çocuğa, "Seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu, ardından tokat attığı görülüyor. Korku yaşayan M.A.A.'nın ise "Tamam" diyerek karşılık verdiği duyuluyor.
Görüntülerin sosyal medya ve haber platformlarında paylaşılmasının ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şiddet uyguladığı belirlenen H.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şiddete maruz kalan 10 yaşındaki M.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.