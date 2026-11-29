Pakistan'da ortaya çıkan sıra dışı tıbbi vaka, doktorları hayrete düşürdü. Daha önce bilinen bir sağlık problemi bulunmayan 10 yaşındaki erkek çocuk, yaklaşık 10 gündür devam eden karın ağrısı, hafif ateş ve istemsiz kilo kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenede çocuğun karnında hassasiyet ve şişlik belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen ultrason incelemesinde, karın bölgesinin sol üst kısmında yaklaşık 8,5 x 10,4 x 11,1 santimetre büyüklüğünde bir kitle görüldü.

Kitlenin yapısını daha ayrıntılı incelemek isteyen doktorlar bilgisayarlı tomografiye başvurdu. Görüntülerde, yaklaşık 10 x 11 x 14 santimetre boyutlarındaki oluşumun içerisinde yağ dokusu, dişe benzeyen kireçlenmiş yapılar ve gelişimini tamamlayamamış bir cenini andıran iskelet parçaları bulunduğu belirlendi.

AMELİYATTA ORTAYA ÇIKAN YAPILAR ŞAŞIRTTI

Görüntüleme sonuçlarının ardından doktorlar, kitlenin son derece nadir görülen “fetüs içinde fetüs” vakası ya da teratom olarak bilinen bir tümör olabileceğini değerlendirdi. Çocuğun ameliyat edilmesine karar verildi.

Cerrahi müdahalede, ince bağırsağın başlangıç bölümüne yakın bir bölgede, büyük damarlarla komşu ve çevre dokulara yapışık halde bulunan kitleye ulaşıldı.

Kitlenin içerisindeki sıvı boşaltıldıktan sonra doktorlar, cenini andıran yapılarla karşılaştı. Ameliyat sırasında kol ve bacakları andıran uzuvların yanı sıra saç ve tırnak benzeri oluşumlar da görüldü. Elle yapılan incelemede belirgin bir omurga yapısının bulunması, gelişimini tamamlayamamış bir ikiz ihtimalini güçlendirdi.

Doktorlar, çevre dokulara zarar vermemek için dikkatli bir çalışma yürüterek kitleyi kapsülüyle birlikte tamamen çıkardı.

500 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR

Tıp literatüründe “Fetus in Fetu” olarak adlandırılan bu durum, oldukça nadir karşılaşılan doğumsal anomaliler arasında yer alıyor. Tek yumurta ikizlerinden birinin, embriyonik gelişimin erken aşamalarında diğerinin vücudunda sıkışarak gelişimini sürdürememesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Yaklaşık 500 bin canlı doğumda bir görüldüğü belirtilen bu oluşum, çoğunlukla bebeklik veya erken çocukluk döneminde fark ediliyor. Bu nedenle vakanın 10 yaşındaki bir çocukta tespit edilmesi dikkat çekici bulundu.

Gelişimini tamamlayamayan ikiz, diğer bebeğin vücudunda kitle şeklinde bulunabiliyor. Ancak bu yapı, yaşayabilir bir bebek niteliği taşımıyor. Saç, kemik ve diş gibi farklı dokular içerebilen teratomlarla karıştırılabildiğinden kesin teşhis büyük önem taşıyor.

PATOLOJİK İNCELEME YAPILAMADI

Ameliyatla kitlenin tamamı çıkarılmasına rağmen, patolojik inceleme gerçekleştirilemediği için kesin tanıya ulaşılamadı. Bilimsel vaka raporunda, dokunun laboratuvara ulaşmadan önce uygun koşullarda muhafaza edilememesi nedeniyle histopatolojik değerlendirmenin yapılamadığı belirtildi.

Doktorlar, görüntüleme ve ameliyat sırasında elde edilen bulguların fetüs içinde fetüs ihtimalini desteklediğini, ancak ileri derecede farklılaşmış teratom olasılığının tamamen elenemediğini bildirdi.

10 HAFTALIK TAKİPTE SAĞLIK DURUMU İYİ

Ameliyat sonrasında yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymayan çocuk, hastaneye yatırılmasından 11 gün sonra, 27 Haziran 2026'da taburcu edildi.

12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 3 Eylül'de yapılan telefon görüşmesinde de herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı aktarıldı.

Yaklaşık 10 haftalık takip sürecinde olumlu gelişme gösteren çocuk için doktorlar, olası komplikasyonların ve kitlenin yeniden oluşma ihtimalinin değerlendirilmesi amacıyla uzun süreli takip önerdi.

4 Kasım 2026'da Case Reports in Pediatrics adlı bilimsel dergide yayımlanan vaka raporu, 28 Kasım'da PEOPLE dergisinin haberiyle yeniden gündeme geldi.