Sultangazi’de annelerine sürpriz yemek hazırlamak isteyen 10 yaşındaki çocuğun ocakta unuttuğu yağ alev alarak dairede yangına neden oldu. İki kardeşin alevler arasında verdiği can havli ve 112'den yardım istediği anlar evin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yer alan bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri işte olduğu sırada okuldan eve dönen 10 yaşındaki Hayrunnisa, sürpriz yapmak amacıyla mutfakta yemek hazırlamaya başladı. Ocağın üzerine yağ koyan küçük kız, ardından televizyon seyretmek üzere diğer odaya geçti. Ocakta kontrolsüz şekilde kalan yağ bir süre sonra parlayarak alev aldı.

AĞABEYİ MARKET DÖNÜŞÜ FARK ETTİ, 112'Yİ ARADI

Yangın kısa sürede büyürken, o esnada market alışverişinden dönen 12 yaşındaki ağabey Muhammet Mustafa daireye girdiğinde evi dumanların kapladığını gördü. Soğukkanlılığını korumaya çalışan ağabey, cep telefonuyla derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak adresi bildirdi ve yardım istedi.

İhbar üzerine olay mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda iki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KORKU VE PANİK ÇOCUK KAMERASINDA

Evdeki çocuk kamerasının kaydettiği görüntülerde; mutfakta yükselen dumanların ardından Hayrunnisa’nın dumanı tahliye etmek için pencereyi açtığı, kapıdan içeri giren ağabeyi Muhammet Mustafa’nın ise panik halinde hem kardeşini sakinleştirmeye çalışıp hem de telefonda 112 ekiplerine durumu bildirdiği anlar yer aldı.