Cezayir Sivil Savunma İdaresi, Eyüp Fayid'i kurtarmak için yürütülen operasyonun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğun düştüğü kuyudan çıkarıldığı ve hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi. 'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ' Yaklaşık 40 santimetre çapındaki dar kuyuda mahsur kalan Eyüp'e ulaşabilmek için ekiplerin dört gün boyunca yoğun çalışma yürüttüğü belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin, yerel makamlarla koordinasyon içinde operasyon boyunca tüm imkanlarını seferber ettiği aktarıldı. 'ÇOCUK ORTADAN KAYBOLDU' Eyüp'ün babası Muhammed Fayid, olayın 2 Eylül'de meydana geldiğini söylemişti. Oğlunun evin önünde oynadığını ve kardeşinden Eyüp'e göz kulak olmasını istediğini anlatan baba Fayid, çocuğun bir süre sonra ortadan kaybolduğunu belirtmişti. KUYUNUN ÜZERİNDEKİ TAHTA LEVHA KIRILDI Fayid, boş durumdaki kuyunun ağzının zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatıldığını, Eyüp'ün üzerine bastığı levhanın kırılması sonucu yaklaşık 80 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü ifade etmişti. Kurtarma çalışmalarının günlerce devam etmesinin ardından Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sivil Savunma İdaresi, çocuğun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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