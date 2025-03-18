Almanya’nın başkenti Berlin’de 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası’nda Muğlalı Milli sporcu Aybige Feride Üstündağ U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.
10-12 Mart tarihlerinde Çekya’nın Havirov şehrinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender Turnuvası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil eden Aybige Feride Üstündağ U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 14-16 Mart tarihlerinde de Almanya’nın Berlin kentinde yapılan ITTF WTT Youth Contender Turnuvası’nda U11 kategorisinde şampiyon olarak ülkemizi ve Muğla’yı gururlandırdı. Turnuvaya 20 ülkeden 80 sporcu katıldı.