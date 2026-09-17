İngiltere’de hükümet, hane halkı gelirini tamamen devre dışı bırakan dev bir enerji desteği paketi için düğmeye bastı. Enerji Güvenliği ve Sıfır Net Emisyon Bakanlığı tarafından duyurulan yeni program kapsamında, belirlenen bölgelerdeki binlerce eve 10 yıl boyunca yıllık ortalama 2.500 sterlinlik (163 bin 233 TL) elektrik faturası indirimi sağlanacak.

AİLELERİN GELİR SEVİYESİNE BAKILMAYACAK

Toplamda 43 farklı lokasyonu kapsayan programda ailelerin gelir seviyesine bakılmayacak. İndirimden yararlanabilmek için tek şart, evin yeni yapılan veya modernize edilen elektrik direkleri ile trafo merkezlerine yaklaşık 488 metre (1.600 fit) mesafe içinde bulunması. 1960’lardan kalan şebekeyi yenilemeyi hedefleyen hükümet, altyapı çalışmalarına ev sahipliği yapan yerel halkı bu şekilde ödüllendirecek.

ÖDEMELER OTOMATİK FATURADAN DÜŞECEK

Projelerin ana inşaat çalışmaları başladıktan sonra devreye girecek destek sistemi, hak kazanan hanelerin elektrik faturalarına 6 ayda bir otomatik indirim olarak yansıtılacak. Yalnızca ticari sayaç kullanan bazı özel durumdaki hanelerden başvuru talep edilecek. Uygunluk şartlarını taşıyan vatandaşlar, enerji tedarikçileri tarafından bilgilendirilecek.