10 yıldır eşiyle birlikte dünyayı gezen seyahat yazarı Helene Sula, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da onlarca ülke, yüzlerce şehir gördü. Bangkok'tan Londra'ya, New York'tan Marakeş'e kadar birçok popüler destinasyonu gezen Sula'nın favorisi ise çoğu kişinin ilk aklına gelmeyecek bir şehir oldu: Almanya'nın Heidelberg kenti.

38 yaşındaki Amerikalı yazar, Business Insider'a yaptığı açıklamada, Heidelberg'i ilk gördüğü anda şehre hayran kaldığını ve bugün hâlâ her yıl geri döndüğünü söyledi.

Hiç gitmeden taşınma kararı aldılar

Sula ve eşi, 25 yaşındayken ABD'den Avrupa'ya taşınmaya karar verdi. 3 yıl boyunca para biriktirip plan yapan çift, 2016 yılında Almanya'ya yerleşti.

İlginç olan ise taşınmadan önce Heidelberg'e hiç gitmemiş olmalarıydı.

1 yıllık araştırmanın ardından yeni yaşamları için bu şehri seçen çift, sokaklarında yürümeye başladıkları ilk andan itibaren doğru karar verdiklerini anladı.

"Kendimizi bir masalın içinde hissettik"

Sula'ya göre Heidelberg'i özel yapan en önemli unsur tarihi atmosferi.

Arnavut kaldırımlı sokakları, Neckar Nehri boyunca uzanan manzarası ve şehrin üzerinde yükselen tarihi Heidelberg Kalesi, ziyaretçilere adeta bir masal kasabasında geziyormuş hissi veriyor.

3 yıl boyunca bu şehirde yaşayan Sula, Heidelberg'in özellikle Amerikalı turistler tarafından hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyor.

"Münih harika ama Heidelberg daha otantik"

Almanya denince akla ilk gelen şehirlerden birinin Münih olduğunu belirten Sula, Münih'in mimarisi, Alpler'e yakınlığı ve Oktoberfest gibi etkinlikleriyle öne çıktığını kabul ediyor.

Ona göre Heidelberg, Almanya'nın klasik ve otantik ruhunu çok daha iyi yansıtıyor.

Yaklaşık 180 bin nüfuslu şehir, büyük metropollerin kalabalığına sahip olmadan kültürel zenginlik sunuyor. Şehir merkezini birkaç gün içinde rahatlıkla keşfetmek mümkün.

Doğa ve şehir iç içe

Heidelberg'in çevresi yürüyüş parkurlarıyla çevrili tepelerden oluşuyor.

Sula'nın favori rotası ise Neuenheim semtindeki Filozoflar Yolu. Dik bir tırmanışın ardından Neckar Nehri ve Heidelberg Kalesi'ne bakan panoramik manzara ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Üniversite şehri olması büyük avantaj

Sula'ya göre Heidelberg'i farklı kılan özelliklerden biri de genç nüfusu.

Almanya'nın en eski üniversitelerinden biri olan Heidelberg Üniversitesi sayesinde şehir; öğrenciler, sanatçılar ve akademisyenlerle canlı bir kültürel atmosfere sahip.

Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain de bir dönem Heidelberg'de yaşamış ve şehirde geçirdiği zaman bazı eserlerine ilham vermişti.

"Almanlar ilk başta mesafeli görünebilir"

Sula, Almanların dışarıdan soğuk göründüğüne yönelik yaygın görüşe de değindi.

Bunun kültürel bir özellik olduğunu belirten yazar, bir kez dostluk kurulduğunda Almanların son derece samimi ve güvenilir insanlar olduğunu söyledi.

Beklediğinden daha ekonomik buldu

Sula, Almanya'nın bütçe dostu yönünün yeterince bilinmediğini düşünüyor.

Çift, Heidelberg'e taşındığında geniş bir stüdyo daireyi üç yıl boyunca aylık 1.100 euroya kiraladıklarını, ev sahibinin bu süre boyunca kirayı hiç artırmadığını anlattı.

Restoran fiyatlarının da ABD'ye kıyasla daha uygun olduğunu söyleyen Sula, 20 euronun altında bir fiyata içecekle birlikte doyurucu bir yemek yenebildiğini ifade etti.

Toplu taşıma güçlü ama otomobil eksikliği hissediliyor

Heidelberg'in güçlü toplu taşıma ağı günlük yaşamı kolaylaştırsa da Sula, köpekleriyle doğaya çıkmak istediklerinde otomobilin neredeyse zorunlu hale geldiğini belirtti.

ABD'ye kıyasla Almanya'da akaryakıt fiyatlarının yaklaşık iki kat daha yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaleler, festivaller ve Noel pazarıyla dikkat çekiyor

Sula'nın en sevdiği yapılardan biri, şehrin simgesi olan Heidelberg Kalesi.

Kaleyle ilgili en ilginç efsanelerden biri ise yalnızca şarap içtiğine inanılan saray soytarısı Perkeo. Rivayete göre Perkeo, hayatı boyunca su içmedi ve bir gün su içtiğinde hayatını kaybetti.

Heidelberg yıl boyunca düzenlenen festivalleriyle de öne çıkıyor. İlkbahardaki şarap festivali, yazın düzenlenen kale şenlikleri, sonbahar festivali ve özellikle Noel pazarı şehri ziyaret edenlerin en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alıyor.

"Her yıl yeniden dönüyorum"

Bugün Karadağ'da yaşayan Helene Sula, Heidelberg'le bağını hiç koparmadığını söylüyor.

Her yıl şehri yeniden ziyaret ettiğini belirten Sula, eşiyle birlikte nehir turları düzenleyerek sosyal medya takipçilerini de Heidelberg'e götürüyor.

Ona göre özellikle Noel döneminde Heidelberg'i görmek, Avrupa'nın en büyüleyici seyahat deneyimlerinden biri.