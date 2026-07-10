Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau, pop yıldızı sevgilisi Katy Perry’nin yeni şarkısını tanıtmak için TikTok’ta zıpladığı görüntülerle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Bir dönem dünya siyasetine yön veren ünlü politikacının bu hamlesi, ikilinin bir yılı geride bırakan ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Katy, 'Wach It Burn' adlı yeni şarkısını tanıtmak için paylaşımları sürdürürken Justin Trudeau ise sevgilisini yalnız bırakmıyor.

İKİLİ ARASINDA İMAJ KRİZİ YAŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Temmuz 2025’te başlayan ve Haziran 2026'da kırmızı halıda ilk kez resmileşen bu sürpriz aşk, iddialara göre ciddi bir "imaj krizi" yaşıyor. Siyasi ciddiyete alışkın olan Trudeau'nun, Perry'nin sürekli etrafında bir makyaj ordusu ve maiyetle gezmesinden rahatsız olduğu; ünlü şarkıcının ise sevgilisinin nüfuzunu sevmesine rağmen "pop yıldızı" yaşam tarzından taviz vermek istemediği konuşuluyor.

Daha önce oyuncu Orlando Bloom ile nişanlı olan Perry ve 18 yıllık evliliğini 2023'te bitiren Trudeau arasındaki bu kültürel çatışma sürerken, eski başbakanın sevgilisinin şarkısını tanıtımı için sergilediği rahat tavırlar sosyal medyayı ikiye böldü.