Samsun'da uzun süredir aranan bir isim, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaşanan Nadir Onat cinayetiyle ilgili olarak 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Samsunspor taraftar gruplarından Şirinler tribün lideri Mehmet Doğukan Bayrak'ı tespit etti. Bayrak'ın Atakum ilçesinde bir karavan içinde saklandığı belirlendi. Ekipler, bu noktada baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Doğukan Bayrak, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Emniyetteki süreç tamamlandıktan sonra Bayrak, adliyeye sevk edildi.

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