Kanada'da 2015-2025 yılları arasında tam 10 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten ve geçtiğimiz yıl koltuğundan ayrılan Justin Trudeau, Amerikalı pop yıldızı sevgilisi Katy Perry ile İtalya tatilinde görüntülendi.

Sardinya Adası’ndaki lüks tatillerine başlamak üzere Olbia’daki özel terminale iniş yapan çift, uçaktan indikten sonra kendilerini bekleyen araca doğru el ele ilerledi. 54 yaşındaki eski Başbakan Trudeau’nun, 41 yaşındaki sevgilisi Perry'nin çantasını taşıyarak gösterdiği centilmenlik tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Katy Perry ile Justin Trudeau ikilisinin birlikteliği 2025 yazına dayanıyor. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında ünlü şarkıcının "Lifetimes" adlı turnesi kapsamında Kanada'nın Montreal kentinde baş başa akşam yemeği yerken görüntülenmeleri, aşk dedikodularını ilk kez ateşlemişti.

Yemeğin ardından Trudeau’nun pop yıldızının konserini izlemesi ve kısa süre sonra çiftin bir teknede samimi şekilde çekilen fotoğraflarının basına sızması, ilişkilerini belgelemişti.

PERRY "HAYATIMIN AŞKI" DEDİ

Gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerine dair geçtiğimiz ay katıldığı bir podcast yayınında konuşan Katy Perry, Trudeau ile olan birlikteliğinin hayatını kökten değiştirdiğini vurgulayarak eski başbakanı "hayatımın aşkı" olarak tanımlamıştı.

Siyasi kariyerinde 10 yıllık başbakanlık dönemini geride bırakan Trudeau'nun, 2023 yılında yollarını ayırdığı 18 yıllık eşi Sophie Grégoire'den üç çocuğu bulunuyor. Katy Perry'nin ise 2016-2025 yılları arasında birlikte olduğu ünlü aktör Orlando Bloom'dan altı yaşında "Daisy" adında bir kızı var.