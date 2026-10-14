Bolivya'nın Yungas bölgesinde yağmur altında terk edilmiş ve çamura batmış halde bulunan minik bir yavru, kendisini kurtaran gencin hayatını tamamen değiştirdi. Sokakta tek başına kalan bu çaresiz canlıyı evcil bir kedi yavrusu sanarak evine alan hayvansever, onu sevgiyle büyütmeye başladı. Ancak zaman geçip minik canlı geliştikçe sergilediği hırçın tavırlar, gelişmiş avlanma içgüdüleri ve bilinen ev kedilerine hiç benzemeyen kürk yapısı gerçeği gözler önüne serdi.

BİLİNEN HİÇBİR SINIFLANDIRMAYA UYMADI

Hayvanın sıradan bir kedi olmadığını anlayan sahibi, onu bölgedeki Senda Verde Yaban Hayatı Barınağı'na teslim etti. Barınakta görevli uzman bakıcılar ve biyologlar, "Tigrino" adı verilen bu canlıyı incelediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güney Amerika'nın vahşi kedigil familyasını andıran ancak mevcut literatürdeki hiçbir türe birebir uymayan bu gizemli canlı için uluslararası düzeyde dev bir araştırma başlatıldı.

100 YILLIK BİLİMSEL KEŞFİN KAPISI ARALANDI

Bolivyalı uzmanlar liderliğinde yürütülen geniş kapsamlı çalışmada, Güney Amerika genelinden alınan 38 farklı kedigil türünün DNA verileri tek tek karşılaştırıldı. Genetik analizler sonucunda Tigrino'nun tamamen bağımsız bir evrimsel hatta sahip olduğu ve bilim dünyasının daha önce hiç tanımlamadığı yepyeni bir yaban kedisi türü olduğu tescillendi. "Leopardus tilcayo" adı verilen bu tür, bölgede yaklaşık 100 yıldır canlı olarak keşfedilen ilk yeni vahşi kedi türü olma unvanını kazanarak tarih yazdı.

MİNİATÜR BOYUTLARIYLA EV KEDİSİNİ ANDIRIYOR

Yıllarca fark edilmeden sokaklarda yaşamını sürdürebilmesinin en büyük sebebi ise fiziksel ölçüleri oldu. Yetişkin bir ev kedisinden farksız olan bu yeni tür, sadece 46 santimetre boyunda ve 1,4 kilogram ağırlığında. Açık kahverengi kürkü üzerindeki koyu renkli küçük rozet desenleriyle büyüleyici bir görünüme sahip olan Leopardus tilcayo, Bolivya And Dağları'nın sis ormanlarında gizli bir yaşam sürdürüyor.

NEDEN DOĞAL YAŞAMINA DÖNEMİYOR?

Keşif bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratsa da, minik kahramanın hikayesi buruk bir sonla tamamlanıyor. Bebeklikten itibaren insan elinde büyüdüğü için vahşi doğada avlanma ve hayatta kalma reflekslerini kazanamayan Tigrino, doğaya salınamıyor. İnsanlara alışan bu tarihi keşfin mimarı, yaşamının geri kalanını koruma altındaki sığınakta uzmanların özel bakımı altında sürdürüyor.