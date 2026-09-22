Endonezya'nın Flores Adası'nda kıyı ekosistemlerini yeniden canlandırmak amacıyla 2013 yılında başlatılan mangrov restorasyon çalışmasının sonuçları 10 yıl sonra incelendi. Daha önce aşırı kullanım nedeniyle zarar gören mangrov alanlarında yapılan araştırmada, bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra karbon tutulumuna ilişkin veriler elde edildi.

ÜÇ BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Araştırmacılar, 2013 yılında mangrov dikimi gerçekleştirilen Bangkoor, Kolisia ve Talibura bölgelerinde incelemelerde bulundu. Çalışmada Rhizophora mucronata, Avicennia alba ve Ceriops tagal gibi mangrov türleri kullanıldı.

Yaklaşık 10 yıl sonra yapılan incelemelerde üç bölgede toplam 10 mangrov türü ve 10 fauna türü tespit edildi. Fauna çeşitliliği Talibura'da 8, Bangkoor'da 7 ve Kolisia'da 6 tür olarak kaydedildi.

KARBON TUTULUMU DA ÖLÇÜLDÜ

Araştırmada restorasyon yapılan alanların karbon tutma kapasitesi de hesaplandı. Bangkoor ve Kolisia'daki ölçümlerde karbon tutulumunun hektar başına 28,69 ile 70,02 ton CO₂ arasında olduğu belirlendi. Talibura bölgesinde ise karbon hesaplaması için yeterli bitki örtüsü bulunmadığı belirtildi.

Araştırma kapsamında ayrıca Macaca fascicularis olarak bilinen yengeç yiyen makak da tespit edildi. Çalışmada elde edilen bulgular, 2013 yılında başlatılan mangrov restorasyonunun 10 yıl sonraki biyolojik çeşitlilik ve karbon tutulumu açısından incelenmesini sağladı.