Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yayımladığı "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle 1 Eylül 2016 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edilen Dr. Hülya Kendir ve Prof. Dr. Cengiz Erçin hakkında mahkemeden görevlerine iade kararı çıktı. Ankara 15. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla iki akademisyenin üniversitedeki görevlerine dönmesinin önü açıldı.

ARA KARARLA İADE YOLU AÇILDI



Ankara 15. Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen Hülya Kendir ve Cengiz Erçin'in açtığı davada görevlerine iade edilmesine hükmetti. Yaklaşık 10 yıl sonra verilen karar, ihraç edilen barış akademisyenlerinin hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

406 AKADEMİSYEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ



Kamuoyunda "Barış Bildirisi" olarak bilinen metin, yayımlandığı dönemde yoğun siyasi tartışmalara neden olmuş, bildiriyi imzalayan akademisyenler hakkında idari ve adli süreçler başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dönemin açıklamalarında bildiriyi imzalayan akademisyenleri hedef alan eleştirilerde bulunmuştu.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan 10 Olağanüstü Hal KHK'si kapsamında Barış Bildirisi'ni imzalayan 406 akademisyen kamu görevinden ihraç edildi. Son mahkeme kararıyla birlikte, açtıkları davalar sonucunda görevlerine dönen akademisyenlerin sayısının 16'ya yükseldiği ifade edildi.