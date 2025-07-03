Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2015 yılında ayrıldığı Saadet Partisi’ni 10 yıl sonra ilk kez ziyaret edecek.

Ziyarette, Yeniden Refah, Saadet ve Gelecek partilerinin içinde yer alması planlanan ittifaka yönelik değerlendirmelerin yapılacağı değerlendiriliyor.

Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre; Erbakan, yaklaşık bir ay önce Saadet’le ittifaka yeşil ışık yakmış, “Üçüncü yol alternatifi mümkündür” demişti. Dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Meclis kulisinde üç partinin milletvekilleriyle birlikte fotoğraf vermişti.

İşte o fotoğraf:

10 YIL SONRA İLK ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyetle birlikte cuma günü öğleden sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret edecek.

Erbakan son olarak, 2014 yılında Mustafa Kamalak’ın Genel Başkan seçildiği kongrenin ardından 2015 yılında Saadet Partisi’nden ayrılmıştı.

“ÜÇÜNCÜ YOL” KURULACAK MI?

Bu arada edinilen bilgiye göre iki genel başkanın görüşmesinde Erbakan’ın yaklaşık bir ay önce dikkat çektiği 3. yol ittifakına ilişkin görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Erbakan, “Bir 'üçüncü yol' alternatifi Türkiye'de her zaman mümkündür. Seçmenin 'sağ partiler' olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir” ifadesini kullanmıştı.

Son günlerde kulislerde Yeniden Refah, Saadet ve Gelecek partilerinin bir araya gelmek üzere hazırlık yaptığı konuşulurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın dün paylaştığı bir fotoğraf da dikkat çekti.

MECLİS KULİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen İklim Kanunu görüşmelerinde ortak hareket eden üç partinin milletvekilleri Meclis kulisinde bir araya geldi.

Mahmut Arıkan da bu buluşmaya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Arıkan, fotoğrafın üzerine “TBMM kulisinde milletvekili arkadaşlarımızla çay sohbetinde bir araya geldik” notunu düştü.