Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle gübre tedarikine yönelik yeni tedbirleri devreye alırken, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 2016'dan beri yasak olan amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanılmasının önünü açtı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Hürmüz Boğazı, dünyada petrolün yüzde 20'sinin, üre gübresinin yüzde 25-35'inin, amonyağın yüzde 25-30'unun ve fosfatlı gübrenin önemli bölümünün geçtiği kritik öneme sahip bir koridor durumunda.

TARIMDA 'İRAN SAVAŞI' ÖNLEMLERİ

Bu bölgenin güvenliği, gübre ve gübre ham maddelerinin büyük oranda bölge ülkelerinden temin edilmesi nedeniyle tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk andan itibaren Türkiye, gerek gıda arz güvenliğinin sağlanması gerekse tarımsal üretimin aksamaması için her türlü tedbiri aldı.

GÜBRE STOKLARI YETERLİ SEVİYEYE ULAŞTIRILDI

Bu kapsamda Bakanlıkça, savaş riskinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sektörle koordineli şekilde çalışmalar yürütüldü. Türkiye'de tarımsal üretimde ve sanayide kullanılmak üzere özel sektör tarafından gübre ve gübre ham maddesi tedarikleri yapıldı. Bu sayede üreticilerin bu dönemde ihtiyaç duyacağı gübre stokları yeterli seviyeye ulaştırıldı.

Ancak Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde yaşanan belirsizlik nedeniyle tüm dünyada gübre fiyatları artmaya başladı.

Güzlük ekilişler için üst gübre, yazlık ekilişleri için de taban gübresinin yoğun kullanıldığı ilkbahar döneminde bu üründeki fiyat artışının kontrol edilmesi ve çiftçilerin gübreye erişimini sağlamak amacıyla yeni önlemlerin devreye alınmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, alternatif ülkelerden ilk etapta uygun fiyata üre gübresi temin edilmesi amacıyla yüzde 6,5 olan gümrük vergisi sıfıra indirildi.

Üreticilerin gübreye erişimini sağlamak amacıyla amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin ihracatı durdurularak, bu ürünlerin yurt içinde kullanılması için tedbirler alındı.

Gübre ve gübre ham maddelerini alternatif pazarlardan temin etmek amacıyla bu ürünlerin yoğun olduğu ülkelerle görüşmeler de sürdürülüyor.