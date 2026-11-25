Derya Uluğ, hayatının en özel günlerinden biri için düğününün yapılacağı otele geldi. 10 yıldır birlikte olduğu Asil Gök ile evlenmeye hazırlanan şarkıcı, otel girişinde müstakbel eşi tarafından karşılandı.

10 YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANIYOR

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün evlilik yolundaki ilk büyük adımı bu yılın şubat ayında atıldı. Asil Gök, sevgilisine doğum gününde sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Uluğ, mutluluğunu sosyal medya hesabından "I Said Yes!" notuyla duyurdu.

Şarkıcı, Asil Gök'ün 35'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda da sevgilisi için "Hayatımın dönüm noktası" ifadesini kullanmıştı.

DÜĞÜN PLANINI DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Derya Uluğ, ağustos ayında muhabirlerin sorularını yanıtlarken düğün planlarından da söz etmişti.

"Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içerisinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz" diyen şarkıcı, düğün için aileleri ve yakın çevrelerini bir araya getirecek sade bir organizasyon planladıklarını anlatmıştı.

KINA GECESİNDEN KARELER PAYLAŞTI

Nikah öncesinde kına gecesi düzenleyen Derya Uluğ, geceye kırmızı, uzun bir elbiseyle katıldı. Saçındaki kırmızı aksesuarla geleneksel konsepte uyum sağlayan şarkıcı, elinde tüyler ve çiçeklerle süslenmiş, üzerinde "Derya'nın Kınası" yazan tefle poz verdi.

Düğün töreninin saat 20.00'de başlaması beklenirken, Derya Uluğ'un gece boyunca farklı gelinlikler giyeceği öğrenildi. Şarkıcının düğün oteline gelirken tercih ettiği kombinin ardından gözler gecede giyeceği gelinliklere çevrildi.