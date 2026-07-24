Detroit’te 1925 yılında inşa edilen ve kapandıktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca kaderine terk edilen tarihi bir banka binası, hayranlık uyandıran bir dönüşüm hikayesine sahne oldu. Bir dönem yasa dışı eğlencelerin düzenlendiği, pencereleri kapatılmış ve içi tamamen harabeye dönmüş bu yapı, Lynne ve Michael Savino çiftinin vizyonuyla ezber bozan bir yaşam alanına dönüştü. Çift, 2013 yılında bir emlak satışı sırasında bu eski bankayı 28 bin 470 dolara satın alarak kolları sıvadı. Ancak onlar yapıyı yıkıp baştan inşa etmek yerine, binanın ruhunu ve yaşanmışlıklarını yeni evlerine taşımayı seçtiler.

BANKA KASASINDAN OTURMA ODASINA

Tadilatın ilk dokuz ayı adeta iğneyle kuyu kazarak geçti. Beton işleriyle uğraşan Michael Savino binanın yapısal olarak ayakta kalmasını sağlarken, Lynne Savino ise üzerine mor boya vurularak gizlenmiş tarihi bakır giriş bölümünü ve antika ahşap kapıları tek tek temizleyerek orijinal ihtişamına kavuşturdu.

Binanın 5,5 metreyi bulan devasa tavanları, kemerli pencereleri, terrazzo zeminleri ve mermer detayları titizlikle korundu. Dönüşümün en büyüleyici kısmı ise bankanın orijinal kasalarında yaşandı; ana kattaki devasa banka kasası konforlu bir dinlenme odasına dönüştürülürken, bodrum katındaki eski kiralık kasa bölümü ise şık bir şarap mahzeni haline getirildi.

MİLYON DOLARLIK İLANIN ARKA YÜZÜ

Bugün 1,1 milyon dolara satışa çıkarılan mülk, sosyal medyada büyük bir merak uyandırsa da bu fiyatın arkasında küçük bir detay gizli. Yaklaşık 455 metrekarelik bu dev satış paketi yalnızca banka evini kapsamıyor. Fiyata, hemen yan tarafta bulunan ve eskiden bar olarak kullanılan komşu yapı ile iki binanın arasındaki arsa da dahil. Günümüzde kısa süreli kiralama amacıyla değerlendirilen ve yeni sahibine yılda 40 bin doların üzerinde ek gelir getiren bu yan bina, mülkün değerini katlayan en büyük etkenlerden biri. Geçmişin kasvetli bankasını aslına sadık kalarak büyüleyici bir yuvaya dönüştüren Savino çifti, hem mimari bir mirası kurtardı hem de unutulmaz bir başarı hikayesine imza attı.