Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile evlenmeye hazırlanıyor. 25 Kasım'da nikah masasına oturması beklenen çiftin düğün hazırlıkları sürerken Uluğ, evlilik öncesinde kına gecesi yaptı. Şarkıcının geceden paylaşılan ilk karesi kısa sürede ilgi gördü.
KIRMIZILAR İÇİNDE KINA GECESİ POZU
Kına gecesinde kırmızı, uzun bir elbise tercih eden Derya Uluğ, saçındaki kırmızı aksesuarla da geleneksel konsepte uyum sağladı. Elinde tüyler ve çiçeklerle süslenmiş, üzerinde "Derya'mın Kınası" yazan tefle objektif karşısına geçen şarkıcının mutluluğu yüzüne yansıdı.
Geceden paylaşım yapan isimler arasında ünlü şarkıcı Ece Seçkin de yer aldı. Hamile olan Seçkin, kına gecesinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
10 YILLIK AŞKTA DÜĞÜN HEYECANI
Derya Uluğ ve Asil Gök, yaklaşık 10 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Daha önce nişanlanan çiftin 25 Kasım'da nikah masasına oturması bekleniyor.
Günün Trend Haberleri
Uluğ, daha önce evlilik planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içerisinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
ASİL GÖK'ÜN DOĞUM GÜNÜNDE AŞKINI ANLATMIŞTI
Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'ün 35'inci yaş gününde yaptığı romantik paylaşımla da gündeme gelmişti. Müzisyen sevgilisi için "Hayatımın dönüm noktası" diyen şarkıcı, aşkını şu sözlerle dile getirmişti:
"Ucu bucağı olmayan gökyüzüm
Eğlenirken gül gül öldüğüm
Huzura gömüldüğüm
Aşkından kördüğüm…
Sen sevgilim sen iyi ki’m
Sen ruhum sen bedenim
Sen bir ömür yaşamak istediğim
EVİMsin benim
İyi ki doğdun sevgilim"
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