"Ucu bucağı olmayan gökyüzüm

Eğlenirken gül gül öldüğüm

Huzura gömüldüğüm

Aşkından kördüğüm…

Sen sevgilim sen iyi ki’m

Sen ruhum sen bedenim

Sen bir ömür yaşamak istediğim

EVİMsin benim

İyi ki doğdun sevgilim"