2000'li yıllarda “Yıkılıyo” şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayça Tekindor, yıllar sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren şarkıcı, 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını iddia ederek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.

10 YILLIK HAYAT ARKADAŞI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Ayça Tekindor, sosyal medya paylaşımında 10 yıldır hayatını paylaştığı Yıldıray tarafından aldatıldığını öne sürdü. Yaşadığı süreci anlatan şarkıcı, ilişkisinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

“10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray, beni aldattı ve aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu mart ayındaydı, şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım, engellemiş. Dükkandan ulaştım, bir daha burayı arama dedi.”

“HİÇBİR ERKEĞE GÜVENMEYİN”

Paylaşımında yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Tekindor, sözlerini “Hiçbir erkeğe güvenmeyin abi!” diyerek tamamladı.

Şarkıcının 10 yıllık ilişkisiyle ilgili açıklaması sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşımında dile getirdiği iddialar magazin gündeminde de yankı uyandırdı.

“YIKILIYO” ŞARKISIYLA TANINMIŞTI

Ayça Tekindor, 2000'li yılların başında çıkış yakaladığı “Yıkılıyo” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Müzik ve televizyon dünyasında bir dönem adından söz ettiren şarkıcı, ilerleyen yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.